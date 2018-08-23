ABD Başkanı Donald Trump koltuğunda zor günler geçiriyor. Eski avukatı Micheal Cohen'in mahkemedeki itiraflarının ardından azil sesleri yükselmeye başladı. Cumhuriyetçilere yakın Fox News'a özel röportaj veren ABD Başkanı süreci değerlendirdi.

Azil sürecinin başlaması durumunda piyasaların çökeceğini savunan Trump, "Mükemmel işler yapan birini nasıl azledebilirsiniz anlamıyorum" dedi. Donald Trump, "Azledilmem durumunda piyasaların çökeceğini düşünüyorum. Herkesin çok fazla fakirleşeceği fikrindeyim.

COHEN'İN İTİRAFLARI

Savcılarla işbirliğine giden Cohen, Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etti.



Trump ise Cohen'i az ceza almak için hiyakeler uydurmakla suçladı.



ABD Başkanı, iki kadına ödemeyi kişisel servetinden yaptığını, kampanya parası kullanmadığını söyledi. Bunun seçim kampanyası ihlali olmadığını savundu.



Trump, kendisine karşı "cadı avı" yürütülürken bir önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın kampanya ihallerinin görmezden gelindiğini iddia etti.

AZİL SÜRECİ NEDİR?