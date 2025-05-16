Trump BAE'den ayrıldı, Körfez turu sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mayıs’ta başlayan Körfez turu kapsamında son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etti. Trump’ın BAE’den ayrılmasıyla birlikte Körfez turu da sona ermiş oldu.



Abu Dhabi’den ayrılmadan önce gündeme dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararına ilişkin olarak “Yaptırımlar devam etseydi Suriye’nin şansı olmazdı” diye konuştu. Suriye’nin başarılı olmasını istediğini belirten Trump, “Yaptırımlar devam etseydi Suriye’nin başarı şansı sıfır olurdu” dedi. ABD Başkanı, İsrail’e yeni Suriye hükümetini tanıma konusunu sormadığını, bunun yapılacak doğru şey olduğunu düşündüğünü belirtti.

"GAZZE KONUSUNDA ÇOK FAZLA GÜZEL ŞEY OLACAK"



19 aydır İsrail’in saldırı, işgal ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’ndeki duruma da değinen Trump, “Gazze konusunda önümüzdeki ay içinde çok fazla güzel şey olacak” dedi. ABD Başkanı, “Filistinlilere yardım etmek zorundayız. Gazze’de çok fazla kişi açlıktan ölüyor” açıklamasında bulundu.



Son iki ay içinde dört tur halinde gerçekleştirilen nükleer görüşmeleri bağlamında İran ile ilişkilere de değinen Trump, “İran, hızlı hareket etmesi gerektiğini biliyor” diye konuştu.



ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, bugün Rusya-Ukrayna görüşmelerinin yapılacağı İstanbul’a gelebileceğini söylese de bugün erken saatlerde “eve döneceğini” açıklamıştı.

