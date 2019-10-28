Trump: Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınlayabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.



ABD başkanlarının kullandığı "Air Force One" uçağıyla Şikago kentinde gitmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Donald Trump, "Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerinin bir kısmını yayınlayabiliriz" dedi.



"Bu konuyu düşünüyoruz" diyen ABD Başkanı Trump, "Operasyonun videosunu yayınlayacak mısınız sorusuna cevabım. Operasyon videosunun belli kısımlarını yayınlayabiliriz, bu soruya cevapım, evet" şeklinde konuştu.