Trump: Bağdadi'nin 1 numaralı halefi de öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı.



Trump, El-Bağdadi'nin yerini alması beklenen kişinin de öldürüldüğünü açıkladı. İsim vermeyen ABD Başkanı, "Ebubekir El-Bağdadi'nin bir numaralı halefinin Amerikan birliklerince yok edildiğini doğruladık. Kendisi muhtelemen en üst mertebeye yerleşecekti. Artık o da ölü" dedi.

DAEŞ'İN YENİ LİDERİ HACI ABDULLAH İDDİASI

Terör örgütü DAEŞ'in lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından örgütün yeni liderinin Iraklı Abdullah Kardaş (Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla) olduğu iddia edildi. Hacı Abdullah olarak bilinen teröristin örgüt içindeki lakabı ise "Profesör".

ABD, Bağdadi'nin ölümünden önce Hacı Abdullah'ın başına beş milyon dolar ödül koymuştu.

Donald Trump, Bağdadi'nin bir numaralı halefinin de öldürüldüğünü açıkladı ancak isim vermedi.

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