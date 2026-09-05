Trump barış masasına dönüyor. Putin ve Zelenski'ye yeni teklif yolda

ABD Başkanı Donald Trump , dört yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla yeni bir diplomatik girişim başlattı.

Trump, özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı yeni bir barış önerisiyle Moskova ve Kiev'e gönderdiğini açıkladı.

Axios haber sitesi, Witkoff ve Kushner'ın cumartesi günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , ardından pazar günü Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceğini bildirdi.

“SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN BİR ÖNERİ GÖTÜRÜYORLAR”

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Witkoff ve Kushner'ın barış konusunda ilerleme sağlanıp sağlanamayacağını görmek için bölgeye gönderildiğini söyledi.

Trump, “Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı gönderdim. İkisi de çok iyi müzakereciler. Bir şeyler yapıp yapamayacağımızı görmek için onları gönderdik ve bu iyi bir şans olabilir.” dedi.

İki ismin yanında somut bir öneri bulunduğunu da açıklayan Trump, “Savaşı sona erdirmek için bir teklif götürüyorlar.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, planın daha önce gündeme getirdiği gibi Ukrayna'nın topraklarından vazgeçmesini içerip içermediğini açıklamadı.

Trump, ayrıntı vermeden “Barış için bir fikrimiz var” demekle yetindi.

İLK KEZ SAVAŞ SIRASINDA KİEV'E GİDECEKLER

Trump'ın yakın dostu Witkoff ve damadı Kushner, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana ilk kez savaş halindeki Kiev'i ziyaret edecek.

İki isim daha önce Gazze ve İran'daki ateşkes müzakerelerinde de rol aldı.

Witkoff ve Kushner, Ukrayna Savaşı'na diplomatik çözüm bulma girişimleri kapsamında daha önce birçok kez Moskova'ya gitmişti.

WASHINGTON-MOSKOVA TRAFİĞİ HIZLANDI

Witkoff ve Kushner'ın ziyareti, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova'ya yaptığı ziyaretten yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşiyor.

ABD basınına göre Ratcliffe bu görüşmeler sırasında Rusya'yı NATO üyesi ülkelere yönelik herhangi bir saldırıya karşı uyardı.

Dünyanın gözü Witkoff ve Kushner'ın ziyaretlerine çevrilmiş durumda. Washington'ın yeni barış planının Moskova ve Kiev'de karşılık bulup bulmayacağı merakla bekleniyor.