Trump: Başkan olmak boğaya binmekten daha tehlikeli

Son suikast girişiminden bu yana ilk kez miting sahnesinde konuşan eski ABD başkanı Donald Trump, başkan olmanın "yarış arabası kullanmaktan ve boğaya binmekten" daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Trump: Başkan olmak boğaya binmekten daha tehlikeli
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Eski Başkanı , hayatına yönelik son saldırı girişiminin ardından düzenlediği ilk toplantıda, "Başkan olmak boğa binmekten daha tehlikelidir." dedi.

Olaydan 48 saat sonra Michigan'da düzenlenen belediye toplantısında destekçilerinin sorularını yanıtlayan Trump, başkanlık yapmanın "tehlikeli bir iş" olduğunu söyledi.

"ASIL BAŞKANLIK TEHLİKELİ BİR İŞ"

Trump, "Yarış arabası sürmenin tehlikeli olduğunu düşünüyorlar. Boğaya binmenin oldukça korkutucu olduğunu düşünüyorlar, değil mi? Hayır, asıl başkanlık tehlikeli bir iş." ifadelerini kullandı.

Eski başkan kulağından vurulduktan yaklaşık iki ay sonra gerçekleşen bu son olayda herhangi bir yara almadı. FBI ikinci girişimdeki silahlı saldırgan Ryan Routh'un ateş etmediğini doğruladı.

GİZLİ SERVİS'İ ÖVDÜ

Gizli Servis buna rağmen, şüphelinin teleskopik dürbünlü yarı otomatik bir tüfeği eski başkanın yakınına yerleştirebilmiş olması nedeniyle eleştirildi.

Trump ise mitingi sırasında, kendisini suikast girişiminden koruyan Gizli Servis'in "harika bir iş çıkardığını" vurguladı.

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