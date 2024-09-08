Trump başkan olursa 2020 seçimlerindeki "hilecileri" cezalandıracak

Eski ABD Başkanı ve Demokrat Parti adayı Donald Trump, yeni bir "seçim vaadini" açıkladı.

Trump, dün yaptığı açıklamda, kasım ayında Beyaz Saray yarışını kazanması halinde 2020 başkanlık seçimlerinde “hile yapanları” hedef almakla tehdit etti.



2020'de Joe Biden'a karşı kaybeden Trump, oylamanın hileli olduğunu ve kendisine karşı hile yapıldığını iddia ediyor.



Eski başkan, sosyal medya platformu Truth Social'da şunları yazdı:

“Oyların henüz kullanılmaya başlandığı 2024 Seçimleri en yakın profesyonel inceleme altında olacak ve kazandığımda, hile yapanlar, bu adalet ahlâksızlığının bir daha yaşanmaması için uzun süreli hapis cezalarını da içerecek şekilde yasaların en geniş kapsamıyla yargılanacak.”



Trump, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: “Lütfen bu yasal maruziyetin Avukatları, Siyasi Operatörleri, Bağışçıları, Yasadışı Seçmenleri ve Yozlaşmış Seçim Görevlilerini de kapsadığına dikkat edin. Vicdansız davranışlara karışanlar aranacak, yakalanacak ve ne yazık ki ülkemizde daha önce hiç görülmemiş düzeylerde yargılanacaktır.”



Cumhuriyetçi aday Kamala Harris ve Trump önümüzdeki hafta yapılması planlanan münazarada karşı karşıya gelecek.



Her iki aday da özellikle seçimi kazanmak için gerekli olan kritik eyaletlerde sıkı bir yarış içinde.