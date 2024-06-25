"Trump başkan olursa Ukrayna'da barış önerisi hazır"

Moskova, Ukrayna'da barış planlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, Donald Trump'ın ABD seçimlerinde yeniden başkan olması durumunda, Ukrayna için önerilecek herhangi bir barış planının sahadaki gerçekliği yansıtması gerektiğini ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmelere açık olduğunu bildirdi.

Reuters'ta yer alan habere göre Trump'ın iki önemli danışmanı, kendisine Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için bir plan sundu. Plana göre "Ukrayna ancak barış görüşmelerine girerse daha fazla ABD silahı alabilecek."



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, bugün Reuters'a yaptığı açıklamada "Herhangi bir planın değeri nüanslarda ve sahadaki gerçek durumun dikkate alınmasında yatar. Ne tür bir plandan bahsettiğimizi ya da bu planda nelerin yer aldığını bilmiyoruz" diye konuştu.

Peskov, Putin'in Rusya'nın sahadaki gerçek durumu göz önünde bulundurarak müzakerelere açık olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi ve "Müzakerelere açık olmaya devam ediyoruz ve planı değerlendirmek için önce kendimizi tanımalıyız" diye ekledi.

