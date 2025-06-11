Trump bayrak yakanlar için hapis cezası istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Üssü'nde düzenlenen törende, Los Angeles'ta göçmenlere yönelik gözaltı dalgasına tepki olarak başlayan protestoları ve gündemi değerlendirdi.



Trump, Los Angeles'taki olayların kabul edilemez olduğunu ve eyalet yönetiminin "yetersiz" kalması nedeniyle kendisinin düzeni sağlamak için harekete geçtiğini savundu.



Göstericilerin çoğunun "para karşılığı" şiddet olayların kavuştuğunu öne süren Trump, "Bunlar diğer ülkelerin bayraklarını gururla taşıyorlar, ancak Amerikan bayrağını taşımıyorlar. Onu sadece yakıyorlar. Amerikan bayrağını yakanlar bir yıl hapis cezasına çarptırılmalı" diye konuştu.



Los Angeles'a binlerce Ulusal Muhafız göndermemesi durumunda kentin yakılıp yıkılacağını söyleyen Trump, California Valisi Gavin Newsom'ın "beceriksiz" ve "yetersiz" olduğunu savundu.



4 BİN MUHAFIZ 700 DENİZ PİYADESİ GÖNDERDİ



ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.



ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki protestoları bastırmak için önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.



California Valisi Newsom ise Trump'ın federal yetkilerini aşarak eyaletlerin yetki alanındaki Ulusal Muhafızların kullanımına karıştığını savunmuş ve bunun durdurulması için federal mahkemeye başvurmuştu.

