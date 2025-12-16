Trump BBC'ye 10 milyar dolarlık dava açtı

ABD Başkanı Donald Trump 2021 yılında ABD Kongre Binası'ndaki ayaklanma öncesi destekçilerine konuşma yapmıştı. Konuşma BBC'nin hazırladığı bir belgesel filmde kullanıldı. Söz konusu belgesel, 2024 seçimlerinden önce geçen yıl BBC'nin güncel olaylar programı Panorama'da yayınlanmıştı.

Video, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki konuşmasının iki ayrı bölümünü bir araya getirerek, sanki destekçilerini, milletvekillerinin Joe Biden'ın 2020 seçim zaferini onayladığı Kongre binasına saldırmaya açıkça teşvik ediyormuş gibi bir izlenim yarattı.

Bu olay BBC genel müdürünün ve kurumun en üst düzey haber yöneticisinin istifasına neden oldu. BBC, Trump'ın iftira iddialarını kabul etmedi ancak BBC başkanı Samir Shah, Trump'a özür mektubu gönderdi.

Shah ayrıca geçen ay bir İngiliz parlamento komitesine verdiği demeçte, yayın kuruluşunun, Daily Telegraph gazetesine sızdırılan bir notta ortaya çıkan hatanın ardından, hatasını daha erken kabul etmesi gerektiğini söylemişti.

BBC'ye karşı açılan dava, Trump'ın son yıllarda medya şirketlerine karşı açtığı ve birçoğu milyonlarca dolarlık tazminatlarla sonuçlanan davalardan sonuncusu oldu.