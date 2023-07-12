Trump belge davasının ertelenmesini istedi

"Böyle bir hazırlık, önemli planlama ve zaman gerektirir, bu da mevcut programı savunulamaz hale getirir" ifadesine yer verilen belgede, ABD hükümetinin davaya "üstünkörü" yaklaştığı savunuldu.



Dosyada, "Mahkeme şimdi, kendisi de ABD Başkanlığı için önde gelen bir aday olan baş siyasi rakibine karşı, görevdeki bir Başkanın idaresi tarafından ileri sürülen bir kovuşturmaya başkanlık ediyor." ifadesi kullanıldı.



TRUMP SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ



Donald Trump, 13 Haziran'da Miami'deki federal mahkemede, 2021'de görevden ayrıldıktan sonra gizli ulusal güvenlik belgelerini yasa dışı şekilde sakladığı ve federal hükümet yetkililerine belgeleri vermemeye çalıştığı suçlamalarını reddetmişti.



Trump'ın başkanlığı döneminde göreve atanan Yargıç Aileen Cannon, söz konusu dava için daha önce ağustosta ilk duruşma tarihi belirlemişti.



Adalet Bakanlığı savcıları daha önce Cannon'dan, her iki tarafın da hazırlanmalarına daha fazla zaman tanımak amacıyla önerilen 14 Ağustos'taki duruşma tarihinin 11 Aralık'a ertelemesini talep etmişti.