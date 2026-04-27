Trump: Ben tecavüzcü, pedofili değilim

ABD Başkanı Donald Trump 'ın da katıldığı başkent Washington'daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırının yankıları sürüyor.

Soruşturma devam ederken 31 yaşındaki saldırgan Cole Allen'ın olayı planladığı notları ve " manifestosu " ortaya çıktı. Allen "manifestosu"nda Jeffrey Epstein 'a atıf yaparak "Ben artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin kendi suçlarıyla benim elimi kana bürümesine izin vermek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"HASTA BİR İNSANIN SAÇMALIKLARI"

ABD Başkanı Donald Trump ise bu ifadelere tepki gösterdi. Konuya ilişkin CBS televizyonuna röportaj veren Trump, Allen'ın ithamlarını okuyan sunucuya tepki gösterdi.

ABD Başkanı "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." dedi. Zanlının kendisi hakkındaki ifadelerini "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak değerlendiren Trump, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için "utanması gerektiğini" belirtti.

"TAMAMEN AKLANDIM"

Röportajın devamında sunucuya, "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız." diyen Trump, iddiaların kendisiyle "uzaktan yakından ilgisi olmadığını" vurguladı.

Trump, "Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır." dedi.