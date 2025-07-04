Trump, Beyaz Saray bahçesinde UFC maçı düzenleyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan bağımsızlığının 250. yılı kutlamaları için planladığı etkinliklerde de ilklere imza atmaya hazırlanıyor.

Trump, Iowa eyaletine bağlı Des Moines kentinde düzenlenen America250 mitingine katıldı.



Burada kalabalığa hitap eden ABD Başkanı, Beyaz Saray arazisinde Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşü düzenlemeyi planladığını söyledi.



"BUNU DÜŞÜNÜN..."

“Orada çok geniş bir arazimiz var.” diyen Donald Trump etkinliğin 20 - 25 bin kişinin izleyeceği “tam teşekküllü bir dövüş” olacağını söyledi:

"Bunu düşünün, Beyaz Saray arazisinde bir UFC dövüşü yapacağız,"



Karma dövüş sanatlarının (MMA) büyük hayranı olan Trump, son aylarda birçok UFC maçını ring kenarından izledi. ABD Başkanı ayrıca UFC başkanı Dana White ile yakın arkadaş.

Başkan Washington’daki Ulusal Park'ta büyük bir festival düzenleneceğini ve ülke genelinden lise öğrencilerinin katılacağı ayrı bir spor müsabakası yapılacağını da duyurdu.