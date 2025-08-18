Trump: Beyaz Saray'da bugün büyük gün

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Trump ile yapacağı kritik barış görüşmesi öncesinde Washington’da temaslarına başladı. Zelenski, ABD’nin Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi. ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beyaz Saray’da büyük gün. Hiç bu kadar çok sayıda Avrupalı lideri aynı anda ağırlamamıştık. Bakalım sonuçlar ne olacak” ifadelerini kullandı. Trump’ın açıklaması, günün seyrine ilişkin beklentilerin yüksek olduğunu gösterdi.

ZORLU ZİRVEYE HAZIRLIK



Uzmanlara göre Zelenski, Trump ile yapacağı görüşmede ince bir denge tutturmak zorunda kalacak. Hem Ukrayna’nın çıkarlarını koruması hem de Trump’ı karşısına almaması gerekiyor. Bu nedenle Avrupalı liderlerin Washington’a gelmesi “dengeleyici unsur” olarak görülüyor.



Şubat ayında Oval Ofis’te yaşanan ve Trump’ın Zelenski’yi “nankörlükle” suçladığı gergin toplantının ardından, bu kez görüşmenin daha dikkatli bir zeminde yürütülmesi bekleniyor.



GÜVENLİK GARANTİLERİ



Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin’in geçen hafta Alaska’da yaptığı zirvede “güçlü güvenlik garantileri” konusunda anlaştığı açıklanmıştı.



Zelenski’nin ziyareti, Trump ile şubat ayında Oval Ofis’te yaşanan gerilimin ardından ilk Washington temasları olacak. Trump o dönem Ukrayna liderini “nankörlükle” suçlamıştı. Ancak son aylarda ABD Başkanı, Rusya’ya yönelik daha eleştirel açıklamalar yapmaya başladı.



TOPRAK TARTIŞMASI BÜYÜYOR



AFP’ye konuşan bir Avrupalı kaynak, Trump’ın Rusya’nın henüz tamamen ele geçirmediği Donbas’taki toprak taleplerine “olumlu yaklaştığını” aktardı. Buna karşılık Moskova’nın Herson ve Zaporijya cephelerinde mevcut hattı “dondurmayı” kabul edebileceğini söyledi.