Trump, Machado ile görüştü. "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından Beyaz Saray'da Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado ile bir araya geldi. Öğle yemeği formatında gerçekleşen görüşme, ikilinin ilk görüşmesi oldu.



Görüşmenin ardından Beyaz Saray dışında kendisini bekleyen destekçileri ile bir araya gelen Machado, görüşmenin “çok iyi” geçtiğini söyledi. Machado, gazetecilere Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a takdim ettiğini açıkladı. “Trump ödülü kabul etti mi” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.



TRUMP GÖRÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRMEDİ



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "Başkanın bu toplantıyı sabırsızlıkla beklediğini ve Venezuela halkının çoğu için gerçekten olağanüstü ve cesur bir ses olan Machado ile iyi ve olumlu bir görüşme olmasını beklediğini biliyorum. Bu nedenle Başkan, ülkedeki gerçekler ve neler olup bittiği hakkında onunla konuşmayı açıkça sabırsızlıkla bekliyor" dedi.



Leavitt, ayrıca Trump'ın Machado hakkında daha önce yaptığı ve onun Venezuela'yı yönetmek için gerekli saygıyı kazanamadığı yönündeki değerlendirmesinin geçerli olduğunu söyledi.



“VENEZUELA YÖNETİMİYLE İLİŞKİLER ÇOK İYİ İLERLİYOR"

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü, Trump yönetimi ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti arasındaki mevcut ilişkinin çok iyi ilerlediğini belirterek, "Rodriguez yönetiminin oldukça işbirlikçi davrandığını" söyledi.

Trump'ın Rodriguez ile bu hafta içinde doğrudan telefonda görüştüğünü anımsatan Leavitt, "Şimdiye kadar ABD ve Başkan'ın tüm talepleri ile isteklerini karşıladılar. Bayan Rodriguez ve Venezuela'nın işbirliği sayesinde 500 milyon dolarlık bir enerji anlaşması gerçekleştirildi" diye konuştu.

Rodriguez'in Venezuela'daki bazı siyasi tutukluları serbest bırakacağına da atıf yapan Leavitt, "Bu hafta beş Amerikalı da serbest bırakıldı. Başkan Trump gördüklerinden memnun ve bu işbirliğinin devam etmesini bekliyor" dedi.

“BAŞKAN TRUMP, ZAMANI GELİNCE SEÇİMLERİN YAPILMASINI İSTİYOR”

Öte yandan Leavitt bir soru üzerine, ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela'da zamanı gelince seçimlerin yapılmasını halen istediğini ve bu politikasına bağlı olduğunu vurguladı.

Leavitt, seçimlerin ne zaman yapılabileceği konusunda ise henüz bir takvimin oluşmadığını söyledi.

NOBEL KOMİTESİ KARŞI ÇIKMIŞTI

Venezuela'da 1967 yılında doğan Maria Corina Machado, ülkesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı mücadelesi ile tanınıyor. 2002 yılında siyasete giren ve günümüzdeki Maduro aleyhindeki muhalefetin lideri olarak kabul edilen Machado, ilk kez 2012 yılında devlet başkanlığına aday olmuş, ancak muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetmişti. 2023'te muhalefet içindeki ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı seçiminde muhalefetin adayı olan Machado, daha sonra yargı kararı ile kamu görevinde bulunmaktan men edilmesi sonucu yarıştan çekilmişti. Seçimlerde muhalefetin Maduro'ya karşı zafer ilan etmesinin ardından ülkedeki protestoların yüzü olan Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024'te kamuoyu önünden çekilmiş, Wall Street Journal gazetesine yazdığı bir mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda olduğunu ifade etmişti.

Venezuela muhalefet lideri Machado, "Venezuela halkının demokratik hakları için gösterdiği mücadelesi" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Machado, bu yıl kendisine verilen Nobel'i Trump'a vermek istediğini ifade etmişti. Trump ise, bunu "büyük onur" olarak gördüğünü ifade etse de Nobel Komitesi Nobel Ödülü'nün devredilemeyeceğini bildirmişti.