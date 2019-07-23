Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri Lindsey Graham ve Rick Scott gibi senatörler ABD Başkanı Donald Tump'a yaptırım konusunda baskı yapıyor.



Yaptırımlara sıcak bakmayan Trump ise, Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 krizinde her fırsatta Obama yönetiminin hatalı olduğunu ifade ediyor. Ancak Trump'ın üzerinde yoğun bir kongre baskısı var.



ABD Başkanı Donald Trump senatörlerden önce de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelecek. Pompeo ile de gündeminde yaptırımlar olacak.



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon S-400 alımını gerekçe göstererek, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması için sürecin başlatıldığını duyurmuştu.