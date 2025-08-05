Trump Beyaz Saray'ın çatısına çıktı

Trump, "Sayın başkan, orada ne yapıyorsunuz" diye soran gazetecilere “Küçük bir yürüyüş yapıyorum” yanıtını verdi. Trump çatıda yürürken, kısa süre önce duyurulan Beyaz Saray'a eklenecek yeni balo salonuna ilişkin bazı el hareketleriyle açıklamalar yapmaya çalıştı. Ancak uzaktan ne söylediği tam olarak anlaşılamadı.

BEYAZ SARAY'DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt de, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “150 yıldır başkanlar, yönetimler ve Beyaz Saray personeli; daha fazla misafirin ağırlanabileceği büyük bir etkinlik alanı hayali kuruyordu. Başkan Trump, bu sorunu gelecekteki yönetimler ve Amerikan halkı adına çözmeye kararlı” dedi.



Yeni balo salonunun mimarlığını McCrery Architects üstlenirken, mühendislik süreci AECOM tarafından yürütülecek.



Trump’ın göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray’da yapılan diğer değişiklikler arasında Kuzey ve Güney Bahçelerine bayrak direkleri eklenmesi ile Gül Bahçesi’nin yeniden asfaltlanmasına yönelik çalışmalar da bulunuyor.