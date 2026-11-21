Trump beyzbol efsanesini affetti
21.11.2026 10:10
ABD Başkanı Donald Trump, 2024 yılında hayatını kaybeden eski beyzbol yıldızı Pete Rose için ölümünün ardından başkanlık affı çıkardığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2024 yılında hayatını kaybeden eski beyzbol yıldızı Pete Rose için "tam ve eksiksiz" başkanlık affı çıkardığını duyurdu.
Asya gezisinden başkanlık uçağı Air Force One ile dönerken Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, 24 sezonda elde ettiği 4 bin 256 isabetle lig tarihinin en yüksek rakamına ulaşan Rose'un rekorunu bir sezonda kırılmış gibi niteleyerek bu başarının asla geçilemeyeceğini savundu.
Trump, ABD Ulusal Beyzbol Ligi'nin (MLB) Rose'u ve kariyerinde 354 galibiyet kazanan Roger Clemens'i Beyzbol Onur Listesi'ne almayarak sporculara çok kötü davrandığını ileri sürdü. Paylaşımını "Sanırım siyaset! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler" sözleriyle tamamladı.
TRUMP, ROSE'A HAKSIZLIK YAPILDIĞINI SAVUNUYORDU
Trump, 2025 başında Rose'u affetme niyetini ilk kez dile getirmiş, lig yönetimini efsane oyuncuyu ölümünün ardından onurlandıracak cesaret ve nezaketten yoksun olmakla suçlamıştı.
Bu ay Beyaz Saray'da UFC yöneticisi Dana White ile düzenlediği plansız basın toplantısında gazetecilerin af sorusunu yanıtlayan Trump, Rose'un vergi kaçakçılığından hüküm giydiğini hatırlatan muhabire "Pete Rose'a çok kötü davranıldığını düşünüyorum ama kendi takımı üzerine bahis oynuyordu, takımına karşı değil. Bu farklı" karşılığını vermişti.
Geçen hafta muhafazakar radyo sunucusu Hugh Hewitt'in de af önerdiği Trump, bu bahar Oval Ofis'te Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun kaçırılmasına yönelik askeri operasyona dair gizli bilgiyle Polymarket'te yaklaşık 400 bin dolar kazandığı iddiasıyla suçlanan ABD özel kuvvetler askerini de Rose'un kendi takımına bahis oynamasına benzetmişti.
"Charlie Hustle" lakaplı Pete Rose, 1963-1986 yılları arasında Cincinnati Reds'in 1970'lerdeki "Big Red Machine" kadrosunun temel taşlarından biri oldu.
PETE ROSE KİMDİR?
"Charlie Hustle" lakaplı Pete Rose, 1963-1986 yılları arasında Cincinnati Reds'in 1970'lerdeki "Big Red Machine" kadrosunun temel taşlarından biri oldu.
Ayrıca Philadelphia Phillies ve Montreal Expos formalarıyla beş farklı pozisyonda 17 kez All-Star seçildi; 1975, 1976 ve 1980 yıllarında üç Dünya Serisi şampiyonluğu kazandı.
Cincinnati Reds'te oyuncu-menajer ve ardından menajer olarak görev yaptığı dönemde MLB soruşturmasıyla kendi takımı dahil beyzbol maçlarına bahis oynadığı belirlenen Rose, Ağustos 1989'da ligle yaptığı anlaşmayla ömür boyu men edilmeyi kabul edince Beyzbol Onur Listesi'ne girme hakkını da kaybetti.
Yıllar süren inkarın ardından 2004'te beyzbol maçlarına bahis oynadığını itiraf eden Rose, 1990 yılında ise hatıra eşya satışı, etkinlik ve bahis gelirlerini beyan etmediği gerekçesiyle iki ayrı vergi kaçakçılığı suçlamasını kabul etmişti.
Rose, Ağustos 1990 ile Ocak 1991 arasında Illinois eyaletindeki Marion federal cezaevinde beş ay hapis yattı.
30 Eylül 2024'te 83 yaşında yaşamını yitiren Rose'un ömür boyu men cezasının ölümüyle sona erdiğine Mayıs 2025'te hükmeden MLB Komiseri Rob Manfred, efsane oyuncuyu yasaklılar listesinden çıkararak Aralık 2027'den itibaren Beyzbol Onur Listesi için aday gösterilebilmesinin önünü açtı.
Manfred, Haziran 2025'te yaptığı açıklamada, Rose'un kalıcı yasaklılar listesinden çıkarılması kararında Trump'ın etkili olduğunu açıklamıştı.