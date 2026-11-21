ABD Başkanı Donald Trump , 2024 yılında hayatını kaybeden eski beyzbol yıldızı Pete Rose için "tam ve eksiksiz" başkanlık affı çıkardığını duyurdu.

Asya gezisinden başkanlık uçağı Air Force One ile dönerken Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, 24 sezonda elde ettiği 4 bin 256 isabetle lig tarihinin en yüksek rakamına ulaşan Rose'un rekorunu bir sezonda kırılmış gibi niteleyerek bu başarının asla geçilemeyeceğini savundu.

Trump, ABD Ulusal Beyzbol Ligi'nin (MLB) Rose'u ve kariyerinde 354 galibiyet kazanan Roger Clemens'i Beyzbol Onur Listesi'ne almayarak sporculara çok kötü davrandığını ileri sürdü. Paylaşımını "Sanırım siyaset! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler" sözleriyle tamamladı.

TRUMP, ROSE'A HAKSIZLIK YAPILDIĞINI SAVUNUYORDU

Trump, 2025 başında Rose'u affetme niyetini ilk kez dile getirmiş, lig yönetimini efsane oyuncuyu ölümünün ardından onurlandıracak cesaret ve nezaketten yoksun olmakla suçlamıştı.

Bu ay Beyaz Saray'da UFC yöneticisi Dana White ile düzenlediği plansız basın toplantısında gazetecilerin af sorusunu yanıtlayan Trump, Rose'un vergi kaçakçılığından hüküm giydiğini hatırlatan muhabire "Pete Rose'a çok kötü davranıldığını düşünüyorum ama kendi takımı üzerine bahis oynuyordu, takımına karşı değil. Bu farklı" karşılığını vermişti.

Geçen hafta muhafazakar radyo sunucusu Hugh Hewitt'in de af önerdiği Trump, bu bahar Oval Ofis'te Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun kaçırılmasına yönelik askeri operasyona dair gizli bilgiyle Polymarket'te yaklaşık 400 bin dolar kazandığı iddiasıyla suçlanan ABD özel kuvvetler askerini de Rose'un kendi takımına bahis oynamasına benzetmişti.