Trump Biden'a meydan okudu: Kozlarını paylaşmaya çağırdı

"BIDEN TARTIŞAMAYACAK KADAR YAŞLI VE UNUTKAN"



Trump'ın çağrısı karşılık bulursa liderler kasım seçimlerinden önce ilk kez karşı karşıya gelecek.



Bu meydan okuma, Trump'ın son Cumhuriyetçi rakibi Nikki Haley'nin aday olma yarışından çekilmesinden saatler sonra geldi.



Trump gerçekleşecek münazaranın Demokratik Ulusal Komite tarafından denetlenebileceğini de sözlerine ekledi.



Eski ABD Başkanı Trump, 81 yaşındaki Biden'ın kendisiyle tartışamayacak kadar yaşlı ve unutkan olduğunu defalarca iddia etmişti. Biden ise "bunak" olanın Trump olduğunu öne sürdü.



2020 seçimlerinden önce Trump ve Biden iki kez karşı karşıya gelmişti.

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