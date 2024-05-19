Trump, Biden'dan uyuşturucu testi istedi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, her iki adayın da katılmayı kabul ettiği canlı yayın tartışması öncesinde Joe Biden'a uyuşturucu testi yapılmasını talep etti.



Trump, uyuşturucu testi çağrısında görevdeki başkanın mart ayında yaptığı Birliğin Durumu konuşmasına atıfta bulunarak, Biden'ın konuşmayı yaparken "uçurtma kadar yüksekte olduğunu" iddia etti.

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"UÇURTMA GİBİ ZİRVEDEYDİ"



Eski Başkan, yaptığı konuşmada, "Sadece bu adamla tartışmak istiyorum ama biliyorsunuz. Uyuşturucu testi talep edeceğim" dedi.



Trump konuşmasının devamında, "Gerçekten, bunu isteyeceğim. Birliğin Durumu konuşmasında olduğu gibi tartışmaya gelmesini istemiyorum... Uçurtma gibi zirvedeydi" ifadelerini kullandı. Ancak Trump, kendisinin test yaptırıp yapmayacağını söylemedi.



BIDEN'IN İLGİNÇ KONUŞMASI



81 yaşındaki Biden, uzun süren Birliğin Durumu konuşması sırasında, yüksek sesle ve biraz da hızlı bir monolog şeklinde konuştu.



Kongre üyesi Greg Murphy, başkanın ilginç konuşmasının ardından Biden'ın "o gün bir şeyler yaşamış olması gerektiğini" öne sürdü.



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DAHA ÖNCE DE TEST İSTEMİŞTİ



77 yaşındaki Trump daha önce de Biden'ın uyuşturucu testine tabi tutulması çağrısında bulunmuştu.



2020'de Biden'ın Demokrat önseçimleri sırasındaki münazara performanslarının "dengesiz" olduğunu savundu ve 2020 genel seçimleri öncesindeki tartışmalardan önce uyuşturucu testi yapılmasını "şiddetle talep edeceğini" söyledi.



Her iki aday da 2020'deki iki tartışmadan önce uyuşturucu testine girmedi.



İki lider 27 Haziran'da CNN'de ve 10 Eylül'de ABC canlı yayınında tartışacak.