Trump, Biden'dan uyuşturucu testi istedi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 27 Haziran'da gerçekleşecek canlı yayın tartışmasından önce mevcut Başkan Joe Biden'ın uyuşturucu testine girmesini talep etti. Trump, Biden'ın Birliğin Durumu konuşmasına atıfta bulunarak, konuşmayı yaparken "uçurtma kadar yüksekte olduğunu" iddia etti. Eski Başkan Trump daha önce de Biden'ın uyuşturucu testine tabi tutulması çağrısında bulunmuştu.

Trump, Biden'dan uyuşturucu testi istedi

Eski Başkanı Donald , her iki adayın da katılmayı kabul ettiği canlı yayın tartışması öncesinde 'a uyuşturucu testi yapılmasını talep etti.

, uyuşturucu testi çağrısında görevdeki başkanın mart ayında yaptığı Birliğin Durumu konuşmasına atıfta bulunarak, Biden'ın konuşmayı yaparken "uçurtma kadar yüksekte olduğunu" iddia etti.

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"UÇURTMA GİBİ ZİRVEDEYDİ"

Eski Başkan, yaptığı konuşmada, "Sadece bu adamla tartışmak istiyorum ama biliyorsunuz. Uyuşturucu testi talep edeceğim" dedi.

konuşmasının devamında, "Gerçekten, bunu isteyeceğim. Birliğin Durumu konuşmasında olduğu gibi tartışmaya gelmesini istemiyorum... Uçurtma gibi zirvedeydi" ifadelerini kullandı. Ancak , kendisinin test yaptırıp yapmayacağını söylemedi.

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BIDEN'IN İLGİNÇ KONUŞMASI

81 yaşındaki Biden, uzun süren Birliğin Durumu konuşması sırasında, yüksek sesle ve biraz da hızlı bir monolog şeklinde konuştu.

Kongre üyesi Greg Murphy, başkanın ilginç konuşmasının ardından Biden'ın "o gün bir şeyler yaşamış olması gerektiğini" öne sürdü.

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DAHA ÖNCE DE TEST İSTEMİŞTİ

77 yaşındaki daha önce de Biden'ın uyuşturucu testine tabi tutulması çağrısında bulunmuştu.

2020'de Biden'ın Demokrat önseçimleri sırasındaki münazara performanslarının "dengesiz" olduğunu savundu ve 2020 genel seçimleri öncesindeki tartışmalardan önce uyuşturucu testi yapılmasını "şiddetle talep edeceğini" söyledi.

Her iki aday da 2020'deki iki tartışmadan önce uyuşturucu testine girmedi.

İki lider 27 Haziran'da CNN'de ve 10 Eylül'de ABC canlı yayınında tartışacak.

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