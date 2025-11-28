Trump, Biden'ın "bizzat imzalamadığı" tüm kararnameleri iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’da paylaştığı mesajda şu “Uykucu Joe Biden tarafından autopen ile imzalanan tüm Başkanlık Kararnameleri ve diğer belgeler — ki bunlar yaklaşık yüzde 92’sine denk geliyor — bundan böyle geçersizdir ve hiçbir hukuki etkisi yoktur. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın açık onayı olmadan autopen kullanılamaz" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, “Radikal Sol Manyakların” başkanlığı Biden’ın elinden aldığını iddia ederek, autopen’i kullanan kişilerin bunu yasa dışı şekilde yaptığını savundu. Biden’ın bu süreçte rolü olduğunu iddia etmesi halinde ise “yalan beyanda bulunmaktan yargılanacağını” söyledi.

AUTOPEN NEDİR?

Yoğun programları nedeniyle her belgeyi bizzat imzalama imkanı olmayan üst düzey yetkililerin yerine imza atabilen bir cihaz olan Autopen, imza sahibinin el yazısını taklit eden bir şablon kullanır ve gerçek bir kalemle imzayı kağıda geçirir. Böylece kişinin fiziksel olarak orada bulunmasına gerek kalmadan belgeler “imzalanmış” sayılır.

Autopen, ABD başkanları ve diğer devlet yetkilileri tarafından zaman kazanmak için sıkça kullanılır.