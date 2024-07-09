Trump: Biden'ın egosu var, istifa etmek istemiyor

ABD'de cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Biden'ın Demokrat Parti içinde daha genç bir aday için kenara çekilmesi yönünde artan çağrılara rağmen Başkan Joe Biden'ın seçim yarışında kalmasını beklediğini söyledi.

Trump: Biden'ın egosu var, istifa etmek istemiyor

, mevcut Başkanı 'ın 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde yarıştan çekilmeyeceğini düşünüyor.

Trump yaptığı açıklamada 81 yaşındaki Biden'ın egosu yüzünden kampanyayı bırakmayı reddedeceğini söyledi ve Başkan'ın bu yılın başlarında yapılan Demokrat ön seçimlerinde kazandığı tüm kurultay delegeleri nedeniyle Demokratların adaylığını garantilediğini belirtti.

78 yaşındaki başkan adayı, "Biden defalarca yarışta kalacağını söyledi. İlginç bir şekilde çok fazla gücü var, çünkü delegeleri var. Bilirsiniz, delegelere sahip olduğunuzda, 'çekiliyorum' demediği sürece, 25. değişiklik dışında onu çıkarmak için hiçbir şey yapamazlar" dedi.

ABD anayasasının 25. değişikliği, başkan yardımcısı ve kabine üyelerinin, başkanın makamın yetki ve görevlerini yerine getiremediğini ilan etmesine ve görevi başkan vekili olarak başkan yardımcısına devretmesine olanak tanıyor.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ya da üst düzey Demokratların bu seçeneği geliştirdiğine dair bir işaret yok.

"EGOSU VAR, İSTİFA ETMEK İSTEMİYOR"

Eski ABD başkanı, "Biden'ın egosu var ve istifa etmek istemiyor. Bunu yapmak istemiyor. Bana öyle geliyor ki istediği yarışta kalmak." dedi.

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