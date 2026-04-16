Trump bir ilki duyurdu. İsrail-Lübnan arasında 34 yıl sonra ilk doğrudan temas

ABD Başkanı Donald Trump , İsrail ve Lübnan liderlerinin bugün doğrudan görüşeceğini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail ile Lübnan arasında biraz nefes alanı açmaya çalışıyoruz. İki liderin konuşmasının üzerinden 34 yıl geçti. Yarın gerçekleşecek.” ifadelerini kullandı. Görüşmeye hangi liderlerin katılacağına dair ayrıntı verilmedi.

Görüşme , hem sahadaki çatışmaların seyri hem de bölgesel diplomasi açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.

34 yıl sonra gerçekleşecek doğrudan temasın, kalıcı bir ateşkes için kapı aralayıp aralamayacağı merak konusu.

WASHINGTON'DA ÖN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Açıklama, iki ülkenin ABD’deki temsilcilerinin Washington’da doğrudan görüşme yapmasının hemen ardından geldi.

Tarafların, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ve gerilimin düşürülmesi başlıklarını ele aldığı bildirildi.

LÜBNAN: HERHANGİ BİR TEMASTAN HABERİMİZ YOK

Lübnan tarafı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve Lübnan liderlerinin görüşeceğini söylemesinin ardından, İsrail ile herhangi bir temasın yakında gerçekleşeceğinden "haberdar olmadığını" söyledi.

AFP'ye konuşan bir kaynak "İsrail tarafıyla planlanan herhangi bir temastan haberdar değiliz ve resmi kanallar aracılığıyla da bu konuda bilgilendirilmedik" dedi.

İSRAİL-LÜBNAN HATTINDA SON DURUM NE?

Çatışmaların başlamasından bu yana İsrail saldırılarında Lübnan’da 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti, bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde “tampon bölge” oluşturma hedefiyle kara harekatı başlattı ve bölgedeki askeri varlığını genişletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun güney Lübnan’daki operasyonlarını doğuya doğru genişletmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Netanyahu, askeri operasyonların yanı sıra Lübnan hükümetiyle müzakerelerin sürdüğünü, hedeflerinin Hizbullah’ı silahsızlandırmak ve “kalıcı barış” sağlamak olduğunu belirtti.

CEPHEDE SON DURUM

Sahadaki gelişmelere göre İsrail ordusu, başlangıçta sınırdan yaklaşık 30 kilometre kuzeydeki Litani Nehri’ne kadar ilerlemeyi hedefledi.

Ancak Hizbullah’ın direnişi nedeniyle bu hedefe ulaşılamadı. Çatışmalar son haftalarda daha çok sınır hattına yakın kasaba ve köylerde yoğunlaştı.