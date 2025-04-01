Trump bir kez daha tehdit etti: Ukrayna'da ateşkes olacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Vladimir Putin'i yine uyardı. Ukrayna'da ateşkesi kabul etmemesi halinde Rus petrolüne dolaylı yoldan ikinci kez gümrük vergisi getireceğini duyurdu.



ABD Başkanı, "Onu anlaşma yaparken görmek istiyorum. Haftada 2 bin 500 kişi hayatını kaybediyor. Ateşkesi kabul edeceğinden emin olmak istiyorum... Edeceğini de düşünüyorum. İkinci kez Rus petrolüne gümrük vergisi uygulamak istemiyorum. Ancak işini yapmadığını düşünürsem bunu yaparım." diye konuştu.



Trump, Rus petrolü alan ülkelerle yapılan ikili ticarette o ülkelere yüzde 50 vergi getirebileceğini açıklamıştı.

NADİR ELEMENTLER ANLAŞMASINA DEĞİNDİ



Amerikan Başkanı ayrıca, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin Nadir Elementler anlaşmasını tekrar müzakere etmek istediğini de aktardı.



Kiev yönetiminin Nadir Elementler anlaşması için NATO'ya giriş kartını öne sürdüğünü belirtti. Ancak Trump, anlaşma maddelerinde uzlaşıldığını sonradan Ukrayna tarafının tekrar müzakere yapmaya çalıştığını açıkladı.



Ukrayna'nın NATO'ya giremeyeceğini; savaşın başlamasındaki en büyük nedenlerden birinin de bu olduğunu hatırlattı.



İLK ZİYARETİ SUUDİ ARABİSTAN'A



Trump, 2. başkanlık döneminin ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacağını duyurdu.



Mayıs ortasında yapılması planan ziyarette Amerikan ekonomisine 1 trilyon dolarlık getiri sağlayacak yatırım anlaşması imzalanacağını vurguladı.



Amerikan Başkanı Suudi Arabistan'dan sonra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek. Bu iki ülkede de benzer anlaşmalar imzalanacak.



"BU ÜLKEYE ÇOK BENZİYOR"



Trump, Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e verilen 5 yıllık seçim yasağı cezasını büyük bir olay olarak tanımladı.



Amerikan Başkanı, Le Pen'in anketlerde adaylık konusunda önde gittiğini hatırlatarak; kendisi hakkında açıklan davalara gönderme yaptı.

"Bu ülkeye çok benziyor" dedi.

