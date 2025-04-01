Trump, bir sonraki seçimde Obama ile yarışmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin iç ve dış politikaya yönelik sorularını cevapladı.

OBAMA'YI RAKİP OLARAK GÖRMEK İSTİYOR



Bir sebepten dolayı üçüncü bir dönem için adaylığına izin verilmesi durumunda karşısına, Demokratların Barack Obama'yı rakip olarak çıkarmasını tercih edeceğini belirten Trump, "Bunu çok isterdim. Bu iyi olurdu. Bunu isterdim Ve şimdi insanlar benden aday olmamı istiyor." dedi.



Trump, üçüncü defa aday olma konusunda "hiç araştırma yapmadığını" dile getirerek, "Bunu yapabilecek bir yol olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.

TIKTOK AÇIKLAMASI



Sosyal medya platformu TikTok'un bir ABD şirketine satılması ya da kapatılması konusunda verilen sürenin yaklaştığı hatırlatılan Trump, bu süreyi "isterse uzatabileceğini" ifade etti.



"Aslında, ben çok esnek bir insanım." şeklinde konuşan Trump, TikTok için bu özelliğini kullanabileceği imasında bulundu.

KUZEY KORE-ABD İLİŞKİLERİ



Trump, Kuzey Kore-ABD ilişkilerine yönelik bir soruya, "Kim Jong-un ile çok iyi bir ilişkim var. Şimdi bunu duymaktan nefret ediyorsunuz ama bu çok önemli. Onunla harika anlaşıyorum." yanıtını verdi.



Kuzey Kore için, "büyük bir nükleer ulus", Kim için ise "çok zeki bir adam" ifadelerini kullanan Trump, Kuzey Kore ile "muhtemelen bir noktada bir şeyler yapacaklarını" söyledi.

