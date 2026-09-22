Trump, BM'de konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump , Birleşmiş Milletler 'in 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine sesleniyor.



Trump, konuşmasının başlangıcında ''ABD geri döndü ve hiç olmadığı kadar güçlüyüz.'' dedi.

ABD Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



-Para tarihte hiç olmadığı kadar ülkemize akıyor. ABD'nin altın çağındayız.

-Tüm dünya, ABD'nin gücüyle birlikte kalkınıyor. Miras aldığımız sorunları çözmek ve dünya sahnesini şekillendirmek çalıştık. Kısa sürede içinde dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için fırsatları kullanmak istiyoruz. Diğerleri konuşurken ben harekete geçtim.



''İRAN TERÖR SPONSORUDUR''



-İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda geri adım atmadı. İran terör sponsorudur. İran rejimi ölüm, katliamlar ve kaos yaydı. İran'ın hedefi nükleer silaha doğru yarışı tamamlamaktı. Biz saldırmasaydık başarılı olacaktı.



-İran'la seçimden sonra anlaşma olacağına inanıyorum.