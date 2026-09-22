Trump, BM'de konuşuyor: ''İran'la anlaşma seçimden sonra olabilir''

ABD Başkanı Donald Trump , Birleşmiş Milletler 'in 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine sesleniyor.



Trump, konuşmasının başlangıcında ''ABD geri döndü ve hiç olmadığı kadar güçlüyüz.'' dedi. İran'ı ''Terörü durdurmayı reddettiler, nükleer silaha ulaşmaya çalışıyorlardı.'' sözleriyle hedef alan Trump, ülkesindeki ara seçimler sonrasında Tahran ile bir anlaşma olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



-Para tarihte hiç olmadığı kadar ülkemize akıyor. ABD'nin altın çağındayız.

-Tüm dünya, ABD'nin gücüyle birlikte kalkınıyor. Miras aldığımız sorunları çözmek ve dünya sahnesini şekillendirmek çalıştık. Kısa sürede içinde dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için fırsatları kullanmak istiyoruz. Diğerleri konuşurken ben harekete geçtim.



''İRAN TERÖR SPONSORUDUR''



-İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda geri adım atmadı. İran terör sponsorudur. İran rejimi ölüm, katliamlar ve kaos yaydı. İran'ın hedefi nükleer silaha doğru yarışı tamamlamaktı. Biz saldırmasaydık başarılı olacaktı.



-İran'la seçimden sonra anlaşma olacağına inanıyorum.

''8 SAVAŞI BİTİRDİM''



-Göreve geldikten sonra 8 savaşı bitirdim. Anlaşmalar için özel ilişkilerimi ve ticareti kullandım.



''VENEZUELA'DA SORUNU ÇÖZDÜK''



-Venezuelada sorunu çözdük. Petrol kapasitesi yükseldi. Ganimetler kazananlara aittir.



''KÜBA REJİMİ ÜS HALİNE GELEMEZ''



-Küba'ya özgürlük ve güvenlik gelecek.