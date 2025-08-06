Trump: Böyle giderse başkenti federalleştireceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Washington DC'deki suç oranı tamamen kontrolden çıkmış durumda." dedi.

Çoğu 14 ila 16 yaşlarındaki gençlerin masum insanlara saldırdığını; soygun, yaralama ve silahlı saldırı olaylarına karıştığını belirten Trump, reşit olmayan suçluların kolluk kuvvetlerinden korkmadıklarını çünkü neredeyse hemen serbest bırakılacaklarını bildiklerini savundu.



"YETİŞKİN GİBİ YARGILANMALI"

Washington DC'nin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini ifade eden Donald Trump, "DC'deki yasalar, bu reşit olmayanları yetişkinler gibi yargılamak ve 14 yaşından itibaren uzun süre hapis cezasına çarptırmak için değiştirilmelidir." değerlendirmesini yaptı.



"YETKİLERİMİ KULLANIRIM"

"Suçlulara artık bu suçlardan paçayı sıyıramayacaklarını bildirmek zorunda kalacaklarını" ifade eden Başkan Trump, söz konusu durumun devamı durumunda yetkilerini kullanarak başkenti "federalleştireceği" uyarısını yaptı.