Trump bu defa LeBron James'i hedef aldı. "Özür dilemeli"

ABD Başkanı Trump, salı akşamı oynanan New York Knicks-Philadelphia 76ers maçı öncesinde Amerikan ulusal marşı okunduğu sırada yaptığı hareketlerle gündeme gelen James'e tepki gösterdi.

Amerikan milli marşı okunurken golf vuruşu ve şut atışları taklidi yapan James'i eleştiren Trump, "Milli Marşımızı dinlerken LeBron James ülkemize saygısızlık ediyor. En başından beri onun iyi biri olmadığını, tam bir utanç kaynağı olduğunu söylemiştim. LeBron James, Amerikan bayrağı ve ülkemizin temsil ettiği her şey uğruna canlarını feda eden tüm Amerikan savaşçılarından ve kahramanlarından özür dilemelidir." dedi.

Salı günü oynanan ve James'in 76ers formasıyla çıktığı karşılaşmadan önceki hareketleri sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.