Trump: Bu gece İran'ı çok ağır bir şekilde vurabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 'nin tamamlanmasının ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyerek liderler düzeyindeki temasları ve küresel güvenlik gündemini değerlendirdi.

NATO toplantısını tamamladıklarını belirten ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin çok iyi geçtiğini ifade etti. Toplantıda sevgi ve birliğin hakim olduğunu dile getiren Trump, sürecin daha iyi olamayacağını kaydetti.

Türkiye 'nin zirvedeki rolüne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisine değinen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok uzun zamandır dostu olduğunu, kendisinin güçlü ve iyi bir lider olduğunu ifade etti.

"Bütün yolların ve süreçlerin mükemmel işlediğini" belirten Trump, çok iyi bir zirve gerçekleştirdiklerini ve bu süreçte Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için doğru bir zaman olduğunu düşündüklerini aktardı. Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, görüşme imkanı sağlanmasından dolayı teşekkürlerini ileterek, ABD'nin her zamanki desteği için müteşekkir olduklarını ifade etti.

Savunmanın Ukrayna için hala çok önemli bir öncelik olmayı sürdürdüğünü kaydeden Zelenski, müzakereler konusunda ne yapılması gerektiğinin farkında olduklarını belirtti. Zelenski, iki ülke arasında yürütülen insansız hava aracı (İHA) anlaşmaları üzerinde çalışıyor olmaktan memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'i zorlu bir karakter olarak tanımlayan Trump, bu sürecin kolay bir iş olmadığını belirtti. Karşı tarafın 47 yıldır yaptıkları gibi çok kötü davranışlarda bulunduğunu ifade eden Trump, dün akşam itibarıyla birkaç drone, roket ve füze fırlatıldığını, kendilerinin ise dün akşam onlara karşı çok ağır bir askeri darbe indirdiklerini açıkladı.

Trump, bu akşam da İran 'ı çok ağır bir şekilde vuracaklarını da duyurdu.

Bütün savaşın amacının İran'ın nükleer silahlardan arındırılması olduğunu vurgulayan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediklerini belirtti.

İlgili aktörleri "çılgınlar" olarak nitelendiren Trump, İran'ın 47 yıldır Ortadoğu'nun zorbası olarak faaliyet gösterdiğini fakat artık bu konumda olmadıklarını savundu.

Trump, kendisinin görevde olması sebebiyle İran'ın nükleer silaha hiçbir şekilde sahip olamayacağını ileri sürdü.

Ukrayna'da devam eden savaşın korkunç boyutlarda olduğunu ifade eden Trump, Ukrayna'nın Rusya'ya ait askeri fabrikaları ve petrol rafinelerini hedef aldığını, bu doğrultuda Rusya'nın petrol kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu iddia etti.

Kendisinin asıl işinin anlaşma yapmak olduğunu ve başkanlık görevinin de bu işin bir parçası olduğunu belirten Trump, bu süreci çok iyi bildiğini kaydetti.

Zelenski'nin de ülkesini yeniden inşa etme sürecine geri dönmek istediğini ifade eden Trump, yaşanan tüm ölüm ve yıkımın ardından Ukrayna'nın muazzam bir potansiyele sahip olduğunu ve Zelenski'nin de bu durumun farkında olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Trump, "Savunma silahlarını saldırı silahlarından daha çok severim. İslam Cumhuriyeti tarafından 111 tane füze atıldı ve bu füzelerin hepsi havada imha edildi. Patriot'ların yanı sıra birçok farklı silahımız var. İran'da ortada hiçbir şey kalmadı. Donanmaları kalmadı. Askeri kuvvetleri yok oldu" değerlendirmesini yaptı.

“ANLAŞMAYI HER GÜN İHLAL EDİYORLAR”

Tahran yönetiminin "anlaşmayı her gün ihlal ettiğini" dile getiren ABD Başkanı, "Anlaşmayı her gün ihlal ediyorlar. Yalan söylüyorlar, insanları öldürüyorlar. 47 yıldır hiçbir başkan hiçbir şey yapmadı. Obama 1,7 milyar dolar nakit verdi. Akıllarından ne geçiyordu? Bunun ötesinde milyarlarca dolar verdiler. Yanlış ülkeye verdiler. Obama'nın nükleer anlaşması bu. Yaşanmış en kötü trajedilerden biriydi" diye ekledi.

Trump, "Anlaşma olacak mı bilmiyorum... Anlaşmasız da yapabiliriz. Bunlar yalan söylüyorlar, hile yapıyorlar. Benim için olayın yüzde 99,99'u İran'ın nükleerden arındırılması" ifadesini kullandı.

“SEKİZ TANE SAVAŞI BİTİRDİK”

Bunun yanı sıra Trump, “Sekiz tane savaşı bitirdik. (İranlılar) 47 yıldır yanlış davranıyorlar. İnsanlarımızı, askerlerimi öldürdüler” dedi.

"BUGÜN PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında konuşan Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği bilgisini vererek "Putin üzerinde çok fazla baskı uyguluyoruz. Hoşuna gittiğini zannetmiyorum. Ukrayna bizden çok uzakta. Ben burada hayat kurtarmaya çalışıyorum. Böylesine bir beyin gücü ülkeyi yeniden inşa etmeye odaklansa harika başarılar elde edilebilir" değerlendirmesini yaptı.

"HEM ZELENSKİY HEM DE PUTİN SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYOR"

Savaşı "utanç vesikası" olarak anan Trump, "Putin savaşı bitirmek istiyor. Zelenski ve Putin savaş istemiyor. Putin'in bazı şartları vardı. Rusya için de zor oldu. Adil olmak gerekirse ben başkan olsaydım asla başlamaması gereken bir savaştı. Bu gerçekten utanç sebebi. Hem Zelenski'nin hem de Putin'in savaşı bitirmek istediğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, "Putin'in barış için hangi şartları öne sürdüğünü bilmiyorum zaten bunlar değişiyor. Savaşın başında daha güçlüyd. Cephedeki inisiyatifi kaybettiğini düşünüyorum. İnisiyatifin bizim tarafımıza geçtiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump ise, "Putin Moskova'da görüşmek istedi. Olumlu bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Ne zaman olacak bilmiyorum.

"ANLAŞMA YAPARSAK RUSYA DA MUTLU OLACAKTIR"

Kiev ile Moskova arasındaki olası anlaşmaya ilişkin yorum yapan Trump, "Anlaşma yapılırsa güvenlik garantisi üzerinde çalışacağız. Rusya da bize saygı duyuyor. Eğer bir anlaşma yapabilirsek Rusya çok mutlu olacaktır. Yeniden saldıracaklarını düşünmüyorum. Neredeyse 5 yıl oldu" dedi.

ABD Başkanı, "Patriot füzelerimiz var ama çok fazla değil. Bizim de ihtiyacımız var. Bazılarını verebiliriz. Hızlıca üretebileceklerini düşünüyoruz. (Ukraynalılar) silah üretme konusunda çok yetenekliler. Ukrayna'ya uygun zamanda gideceğim. Savaş bitsin isterim" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Anlaşma olacağını düşünüyorum ama tarih veremem" diye ekledi.

“İRAN İLE ANLAŞMA KALICI OLARACAK MI BİLMİYORUM”

Tekrar İran ile yaşanan sürece değinen Trump, “İran konusunda anlaşma kalıcı olacak mı bilmiyorum. Çünkü hakikaten onursuz olduklarını düşünüyorum. Bütün donanmaları denizin dibinde. Şimdi sürat tekneleri var” ifadesini kullandı.