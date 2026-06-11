Trump: Bu gece İran'ı çok sert vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump , Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran 'a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD'nin İran'ı "bu gece çok sert vuracağını" belirterek, İran ordusunun büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

İran'ın donanması, hava kuvvetleri, radar sistemleri ve hava savunma kapasitesinin büyük bölümünün artık ortadan kalktığını öne süren Trump, Tahran'ın saldırı kapasitesinin de önemli ölçüde zayıflatıldığını savundu.

“HARK ADASI'NI ELE GEÇİRECEĞİZ”

Trump ayrıca, "çok uzak olmayan bir gelecekte" İran'ın en önemli petrol ihracat merkezlerinden biri olan Hark Adası'nın ve diğer enerji altyapı noktalarının kontrol altına alınacağını söyledi.

İran'ın petrol ihracatında kritik rol oynayan Hark Adası, ülkenin en önemli enerji terminallerinden biri olarak görülüyor ve İran ham petrol ihracatının büyük kısmı buradan gerçekleştiriliyor.

Trump paylaşımında, ABD'nin Venezuela'da izlediği politikaya atıfta bulunarak benzer bir yaklaşımın İran için de uygulanabileceğini savundu. Ancak söz konusu hedeflerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Trump'ın tam paylaşımı ise şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri, İran'ı (donanması, hava kuvvetleri, radarları, hava savunma sistemleri ve diğer tüm savunma unsurlarıyla birlikte saldırı kapasitesinin büyük bölümü artık ortadan kalkmış olan İran'ı) bu gece çok sert şekilde vuracak.

Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecek, Venezuela'da yaptığımız gibi petrol ve doğal gaz piyasalarının kontrolünü tamamen üstleneceğiz. Bu model hem Venezuela hem de ABD için son derece başarılı sonuçlar veriyor."

“İRANLILARLA KONUŞUYORUZ AMA TERCİHİM HARK ADASI'NI ALMAK OLURDU”

Fox News'e konuşan Trump, İran ile temasların sürdüğünü belirterek, "Onlarla konuşuyoruz ancak benim tercihim her zaman Hark Adası'nı almak oldu." dedi.

Trump, "Benim tercihim bu olurdu. Fakat Amerika'nın buna ne kadar istekli olduğunu, böyle bir şeyi kaldırıp kaldıramayacağını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

“İRANLILAR GURURLU DAVRANIYOR”

“İranlılar anlaşma yapmak için bizimle müzakere ediyorlar ancak gururlu davranıyorlar.” diye konuşan Trump, köprü ve enerji tesislerini vurmamayı yeğleyeceğini çünkü insanların susuz kalmasını istemediğini belirtti.

ABD Başkanı, “Bu gece daha fazla bombardıman olacak. Saldırılar daha büyük ve daha güçlü olacak.” dedi.

İRAN PETROLÜNÜN KALBİ: HARK ADASI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Basra Körfezi’nin kuzeyinde bulunan Hark Adası, İran ekonomisi için hayati öneme sahip. Manhattan’ın yaklaşık üçte biri büyüklüğündeki ada, İran’ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği ana terminale ev sahipliği yapıyor.

Adanın çevresindeki derin sular, dev petrol tankerlerinin yanaşabilmesine imkan tanıyan nadir bölgelerden biri. Bu özellik, İran’ın petrolünü deniz yoluyla küresel pazarlara ulaştırmasında Hark Adası’nı vazgeçilmez bir merkez haline getiriyor.

10 SÜPERTANKERE YÜKLEME YAPABİLEN DEV TERMİNAL

1960’lı yıllardan bu yana İran’ın petrol ihracatında kilit rol oynayan adada geniş depolama tankları, boru hatları ve ülkenin en büyük enerji tesislerinden bazıları bulunuyor. Terminal aynı anda yaklaşık 10 süpertankere yükleme yapabilecek kapasiteye sahip.