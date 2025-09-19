Trump bu kez televizyon kanallarını tehdit etti: "Lisansları iptal edilmeli"

Disney’e bağlı ABC kanalı, muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesiyle ilgili sözleri nedeniyle Jimmy Kimmel’in programının süresiz olarak yayından kaldırıldığını duyurdu.

Kimmel, konuşmasında Kirk’ün öldürülmesinin ardından muhafazakar çevrelerin olaya tepkisini eleştirerek, "MAGA çetesi, Charlie Kirk’ü öldüren bu genci kendilerinden biri dışında gibi göstermeye çalışıyor ve bundan siyasi çıkar elde etmeye uğraşıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Komedyenin yorumları büyük tepki çekerken, Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) olası yaptırım uyarısı sonrası ABC geri adım atmıştı ve programı süresiz olarak yayından kaldırmıştı.

"BANA KARŞI YÜZDE 97 OLUMSUZ YAYIN YAPIYORLAR"

İngiltere ziyaretinden dönüşte gazetecilere konuşan Trump, medya kuruluşlarının kendisine yönelik tavrını eleştirerek, “Ağların bana karşı yüzde 97 olumsuz yayın yaptığını okudum. Buna rağmen seçimleri kazandım” dedi.

Kendisine sadece kötü reklam yapıldığını söyleyen Trump, "Belki de lisansları ellerinden alınmalı" dedi.

FCC Başkanı Brendan Carr, televizyon yayıncılarının kamu yararına hizmet etmek zorunda olduklarını belirterek, lisans iptalinin seçenekler arasında olduğunu söyledi.

Ancak hukukçular, ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğünü koruyan Birinci Ek Maddesi’nin, siyasi nedenlerle lisans iptallerini engellediğine dikkat çekiyor.

Kimmel’in programının kaldırılması, Hollywood sendikaları ve pek çok sanatçı tarafından “ifade özgürlüğüne saldırı” olarak nitelendirildi. Eski Başkan Barack Obama, bunun “iptal kültürünün yeni ve tehlikeli bir boyutu” olduğunu savundu. CBS sunucusu Stephen Colbert de “Bu açıkça sansürdür” diyerek meslektaşına destek verdi.

Öte yandan bazı yorumcular, Kimmel’in açıklamalarının saldırgan ve sorumsuz olduğunu, bunun iptal kültürü değil “hesap verebilirlik” olduğunu dile getirdi. Barstool Sports kurucusu Dave Portnoy, “Bazen söylediklerinizin sonuçları olur” ifadesini kullandı.