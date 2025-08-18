Trump bu kez Zelenski'nin kıyafetini beğendi: İnanmıyorum, bayıldım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’te yapacağı görüşme öncesinde, kıyafet tercihi merak ediliyordu.

Beyaz Saray'da gerçekleşen kritik görüşme öncesi Trump, Zelenski'yi kapıda karşıladı. TRUMP: İNANMIYORUM, BAYILDIM Trump, Zelenski'yi karşılarken Ukrayna liderinin giydiği siyah ceket için, "İnanmıyorum, bayıldım" yorumunu yaptı. Zelenski ise "Elimden gelenin en iyisi bu" diye yanıt verdi.

MUHABİRLE KIYAFET DİYALOĞU Basın toplantısında Zelenski'ye kendisine şubat ayında takım elbise giymeme nedeniyle ilgili soru soran muhabirle tekrar karşılaştı.



Muhabir, "Bu kez takım elbisenin içinde harika görünüyorsunuz" dedi. Zelenski ise "Ama sen aynı takım elbiseyi giyiyorsun. Bak ben değiştirmişim" cevabını verdi.

ŞUBAT AYINDAKİ GÖRÜŞMEDE KIYAFETİ ELEŞTİRİLMİŞTİ



Zelenski, şubat ayında gerçekleştirdiği son Oval Ofis ziyaretinde askeri tarzdaki kıyafeti nedeniyle eleştirilmişti. Trump’ın bu durumdan rahatsız olduğu ve toplantının gergin geçtiği öne sürülmüştü.



Zelenski, daha önce kıyafetleri nedeniyle Beyaz Saray’da alaylı yorumlarla karşılaşmıştı.



Trump, “Bugün çok şık görünüyorsun” diyerek iğnelemede bulunmuş, gazeteci Brian Glenn ise neden hiç takım elbise giymediğini küçümseyici bir şekilde sormuştu. Zelenski’nin yanıtı ise dikkat çekmişti: “Bu savaş bitince bir tane giyeceğim.”