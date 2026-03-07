Ramazan imsakiyesi banner
İran Savaşı'nda son durum. Trump: Bugün İran çok ağır darbe alacak

07.03.2026 08:40

Son Güncelleme: 07.03.2026 14:31

Reuters
NTV - Haber Merkezi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı, 7'nci günü geride kaldı. İran'da savaşın başından bu yana ölenlerin sayısı bin 332 kişiye yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bölgedeki ülkelere saldırılmayacağını belirterek, "Komşu ülkelerden özür diliyorum." dedi. ABD Başkanı Trump ise yaptığı açıklamada, "İran bugün çok ağır darbe alacak." tehdidinde bulundu.

14:16
TRUMP: BUGÜN İRAN ÇOK AĞIR DARBE ALACAK
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, bölge ülkelerine saldırmayacağına söz veren İran hakkında, "Çok kötü yenilen İran, Ortadoğu'daki komşularından özür diledi ve onlara teslim oldu, artık onlara ateş etmeyeceğine söz verdi." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, "Artık İran Ortadoğu'nun kabadayısı değil, onlar Ortadoğu'nun kaybedeni." dediği paylaşımının devamında, "İran teslim olmaz ya da daha olası şekilde yıkılırsa onlarca yıl boyunca kaybeden olarak kalacak. Bugün İran çok ağır bir darbe alacak." ifadelerine yer verdi. Ortadoğu ülkelerinin kendisine teşekkür ettiğini belirten Trump, "İran kötü davranışları nedeniyle şu ana kadar hedef alınmayan bölgeler ve grupların tamamen yok edilme ve mutlak bir ölümle karşılaşmaları ciddi şekilde değerlendiriliyor." diye yazdı.
Reuters
14:12
İSRAİL: LÜBNAN TOPRAKLARINDA GÖZÜMÜZ YOK
İsrail Savunma Bakanı Katz Lübnan'a saldırılar hakkında açıklamada bulundu. Katz, "Lübnan devleti Hizbullah'ı silahsızlandırmalı yoksa ağır bir bedel öder." dedi.
Anadolu Ajansı
11:05
DUBAİ HAVALİMANI'NDA OPERASYONLAR DURDU
Dünyanın uluslararası yolcu trafiği bakımından en yoğun havalimanı olan Dubai Uluslararası Havalimanı, hava savunma sistemleri tarafından bir cismin engellenmesinin ardından operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Dubai Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, yolcuların, havalimanı çalışanlarının ve uçuş ekiplerinin güvenliği için operasyonların geçici olarak askıya alındığı ve tüm işlemlerin belirlenen güvenlik protokolleri doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.
AFP
10:23
PEZEŞKİYAN: KOMŞU ÜLKELERDEN ÖZÜR DİLİYORUM
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgedeki komşu ülkelere karşı herhangi bir düşmanlıklarının bulunmadığını belirterek komşu ülkelere özür dilediğini söyledi. Pezeşkiyan ayrıca, "Geçici liderlik konseyi, eğer onlardan bir saldırı gelmezse komşu ülkelere karşı herhangi bir füze saldırısı düzenlenmemesine karar verdi." ifadelerini kullandı. İran lideri, ülkesinin ABD ve İsrail'e teslim olmayacağını bir kez daha vurguladı.
Anadolu Ajansı
09:12
İSRAİL: İRAN'A 80 UÇAKLA SALDIRDIK
İsrail ordusu, 80’den fazla savaş uçağının Tahran ve İran’ın orta kesimindeki hedeflere geniş çaplı hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Reuters
08:23
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İranlılar, savaşın sekizinci gününe patlama sesleriyle uyandı. Gece boyunca şehrin her yerinden devasa patlamaların sesleri duyuldu. Şok dalgaları başkentin çoğu mahallesinde hissedildi. Al Jazeera'nin aktardığına göre hedef alınan yerler sadece askeri bölgeler veya siyasi merkezler değil. Aynı zamanda yerleşim alanları, okullar ve hastaneler de İsrail saldırılarının hedefinde.
AFP
07:40
SUUDİ ARABİSTAN: PRENS SULTAN HAVA ÜSSÜNE FÜZE SALDIRISINI ENGELLEDİK
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan 2 balistik füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Bakanlık, kısa süre önce de başkent Riyad ile Şeybe petrol sahasına düzenlenen 3 İHA saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıklamıştı.
Reuters
06:00
İRAN YENİ FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ
İran sabahın ilk saatlerinde İsrail'e yönelik yeni dalga füze saldırısı başlattı. İran'dan yapılan yoğun füze atışları, Suriye'nin Kuneytire ilinin semalarında görüntülendi. İsrail ordusu, sabah erken saatlerde İran'dan İsrail'e füzeler fırlatıldığını ve etkilenen bölgelerdeki insanların sığınaklara girmesi gerektiğini bildirdi. Yaklaşık yarım saat sonra İsrail ordusu, insanların sığınaklardan çıkmasının güvenli olduğunu açıkladı.
Anadolu Ajansı
04:00
CENTCOM: İRAN'DA 3 BİNDEN FAZLA HEDEF VURULDU
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a savaşın ilk yedi gününde yapılan saldırılara ilişkin ayrıntıları paylaştı. Buna göre İran'da 3 binden fazla hedef vuruldu. İran'ın 43 gemisine ya hasar verildi ya da batırıldı. Centcom'un sosyal medyadaki açıklamasına göre saldırılar, İran rejiminin güvenlik aygıtlarının ortadan kaldırılmasına odaklanıyor. Başka bir paylaşımdaysa İran'ın 12 farklı ülkeye saldırdığına ve sivilleri hedef aldığını savunuldu. ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "32 İran gemisi denizi dibini boyladı" dedi.
Reuters
03:15
İSRAİL LÜBNAN'A HAVADAN ASKER İNDİRMEYE ÇALIŞTI
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu Lübnan’ın Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulundu. Bu girişimin ardından yoğun çatışmalar yaşanıyor. Hizbullah'a yakın El Meyadin kanalı, İsrail ordusunun üç helikopterle "Nabi Şit" kasabasına asker indirme girişiminin Hizbullah birlikleri tarafından pusuya düşürüldüğünü yazdı. Askerler, Suriye sınırında dağlık bölgeye indi. Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan güçlerinin İsrail askerlerine tank savar füze ve patlayıcı silahlarla saldırdığı ifade ediliyor. Ayrıca Beyrut'ta dan da silah sesleri duyuluyor.
AFP
02:12
İSRAİL TAHRAN'DA HAVALİMANINI VURDU
İran Tasnim Haber Ajansı, Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na ağır hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Mehrabad Havalimanı, Shahrak Ekbatan adlı geniş bir apartman kompleksine yakın konumda bulunuyor. Burada yaşayan insanlara zehirli dumandan etkilenmemeleri için pençelerini kapalı tutmaları uyarısı yapıldı. Mehrabad Havalimanı, Tahran'da tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor. 1938'de açılan bu havalimanı, İran başkentinin ilk havalimanıydı ve 2007 yılına kadar Tahran'ın uluslararası havalimanı olarak da hizmet verdi.
AFP

KARŞILIKLI MEYDAN OKUMALAR

 

ABD Başkanı Trump, Truth Social'da İran Savaşı'na ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, "İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır!" ifadelerini kullandı.

 

İran Devrim Muhafızları ise Hürmüz Boğazı ile ilgili Trump'a meydan okudu. Sözcü tarafından yapılan açıklamada, "ABD başkanı Donald Trump'a ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerine eşlik etmesi konusunda meydan okuyoruz" dendi. 

 

İran devlet televizyonu da, üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı'nın kapatılmadığını ancak ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçemediğini aktardı.