İran Savaşı'nda son durum. Trump: Bugün İran çok ağır darbe alacak
07.03.2026 08:40
Son Güncelleme: 07.03.2026 14:31
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı, 7'nci günü geride kaldı. İran'da savaşın başından bu yana ölenlerin sayısı bin 332 kişiye yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bölgedeki ülkelere saldırılmayacağını belirterek, "Komşu ülkelerden özür diliyorum." dedi. ABD Başkanı Trump ise yaptığı açıklamada, "İran bugün çok ağır darbe alacak." tehdidinde bulundu.
KARŞILIKLI MEYDAN OKUMALAR
ABD Başkanı Trump, Truth Social'da İran Savaşı'na ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, "İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır!" ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları ise Hürmüz Boğazı ile ilgili Trump'a meydan okudu. Sözcü tarafından yapılan açıklamada, "ABD başkanı Donald Trump'a ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerine eşlik etmesi konusunda meydan okuyoruz" dendi.
İran devlet televizyonu da, üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı'nın kapatılmadığını ancak ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçemediğini aktardı.