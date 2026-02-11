Trump bugün Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşecek. Ana gündem İran

ABD-İran arasında Umman'ın başkenti Muskat'ta gerçekleşen görüşmeler sonrası Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ağırlayacak.



Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana iki lider yedinci kez bir araya gelecek.

Beyaz Saray'daki görüşmede gündem İran olacak.



GÖRÜŞME ÖNCESİ TRUMP'TAN TEHDİT



Trump görüşme öncesi bir kez daha İran'ı tehdit etti. ABD merkezli haber platformu Axios'a mülakat veren Trump, müzakerelerin çıkmaza girmesi durumunda USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yanına, bir gemi daha yollayabileceklerini ifade etti.

Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin İsrail'in görüş ve prensiplerini aktaracağını vurguladı.

İsrail basınına göre, daha önce 18 Şubat'ta yapılması planlanan ziyaret, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrini etkileme amacıyla erkene alındı.