Trump, bugün Zelenski ile bir araya gelecek

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında eleştirdiği ve Rusya ile olan savaşını kazanabileceğine dair şüphelerini dile getirdiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bugün bir araya gelecek.



Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada ikilinin sabah 9.45'te Manhattan'daki Trump Tower'da bir araya geleceğini söyledi. Trump ve Zelenski, temmuz ayında telefonda görüşmüş olsalar da, bu Trump'ın başkanlık döneminden bu yana ilk yüz yüze görüşmeleri olacak.

Biden duyurdu: Ukrayna'ya 8 milyar dolarlık yardım yapılacak Haberi Görüntüle

DÜN BIDEN VE HARRIS İLE GÖRÜŞTÜ



BM Genel Kurulu için ABD'de bulunan Zelenski, perşembe günü Demokrat Başkan Joe Biden ve 5 Kasım seçimlerinde Demokratların başkan adayı olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi.



Biden bu görüşmede 8 milyar doların üzerinde yeni bir askeri yardım paketi açıklarken Harris de Kiev'e desteğini yineledi. Harris ayrıca, Trump'a üstü kapalı bir göndermede bulunarak onu müttefikini savunmamakla suçladı.

Ukrayna'nın gizemli zafer planı: Zelenski bu hafta ABD'ye sunacak Haberi Görüntüle

ZAFER PLANINI SUNACAKTI



Zelenski, Kiev'den ayrılmadan önce Rusya'yı yenmek için hazırladığı “zafer planını” Biden, Harris ve Trump'a sunma niyetinde olduğunu ifade etmişti. Ancak Zelenski'nin dile getirilmeyen hedefleri arasında, zaman zaman kendisini eleştiren Trump ile ilişkilerini düzeltmek de yer alıyor.



Eski başkan, son günlerde Zelenski'ye yönelik eleştirilerini yoğunlaştırdı. Pazartesi günü Zelenski'nin Harris'in seçimi kazanmasını istediğini söyledi ve çarşamba günü Doğu Avrupa ulusunu “ölü” ve “yıkılmış” olarak nitelendirdi.



Genel olarak Trump, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımı para israfı olarak nitelendiriyor.

Ukrayna'da savaşın 944. günü: Zelenski sonun yakın olduğunu söylüyor Haberi Görüntüle

TRUMP FİKİR DEĞİŞTİRDİ



Perşembe günü geç saatlerde Trump'a ve kampanyasına yakın kişiler bir görüşmenin pek olası görünmediğini söylemişlerdi. Eski başkanın Zelenski'nin ülkede bulunduğu süre zarfında fikrini değiştirdiği anlaşılıyor.



Başkan adayları ile yabancı liderler arasındaki görüşmeler daha önceki seçim kampanyaları sırasında da gerçekleşmişti. Ancak bu tür karşılaşmalar yine de hassastır çünkü yasalar adayların bu tür karşılaşmalar sırasında neler söyleyebileceğini ya da tartışabileceğini sınırlamaktadır.



1799 Logan Yasası, hükümet dışındaki Amerikalıların yabancı yetkililerle görüşmesine izin veriyor, ancak aynı zamanda ABD anlaşmazlıklarını müzakere etme yeteneklerini de sınırlıyor.﻿​