Trump, bugün Zelenski ile bir araya gelecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bugün sıklıkla eleştirdiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelecek. Bu görüşme Trump'ın başkanlık döneminden bu yana iki liderin ilk yüz yüze görüşmeleri olacak. Geçtiğimiz günlerde Ukraynalı lideri eleştiren Trump, "Bence Zelenski tarihin en büyük satıcısı." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, bugün Zelenski ile bir araya gelecek
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2019 yılında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmişti.

'nin Cumhuriyetçi başkan adayı , seçim kampanyası sırasında eleştirdiği ve ile olan savaşını kazanabileceğine dair şüphelerini dile getirdiği Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bugün bir araya gelecek.

Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada ikilinin sabah 9.45'te Manhattan'daki Trump Tower'da bir araya geleceğini söyledi. Trump ve Zelenski, temmuz ayında telefonda görüşmüş olsalar da, bu Trump'ın başkanlık döneminden bu yana ilk yüz yüze görüşmeleri olacak.

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DÜN BIDEN VE HARRIS İLE GÖRÜŞTÜ

BM Genel Kurulu için 'de bulunan Zelenski, perşembe günü Demokrat Başkan Joe Biden ve 5 Kasım seçimlerinde Demokratların başkan adayı olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi.

Biden bu görüşmede 8 milyar doların üzerinde yeni bir askeri yardım paketi açıklarken Harris de Kiev'e desteğini yineledi. Harris ayrıca, Trump'a üstü kapalı bir göndermede bulunarak onu müttefikini savunmamakla suçladı.

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ZAFER PLANINI SUNACAKTI

Zelenski, Kiev'den ayrılmadan önce 'yı yenmek için hazırladığı “zafer planını” Biden, Harris ve Trump'a sunma niyetinde olduğunu ifade etmişti. Ancak Zelenski'nin dile getirilmeyen hedefleri arasında, zaman zaman kendisini eleştiren Trump ile ilişkilerini düzeltmek de yer alıyor.

Eski başkan, son günlerde Zelenski'ye yönelik eleştirilerini yoğunlaştırdı. Pazartesi günü Zelenski'nin Harris'in seçimi kazanmasını istediğini söyledi ve çarşamba günü Doğu Avrupa ulusunu “ölü” ve “yıkılmış” olarak nitelendirdi.

Genel olarak Trump, 'nin 'ya yaptığı yardımı para israfı olarak nitelendiriyor.

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TRUMP FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Perşembe günü geç saatlerde Trump'a ve kampanyasına yakın kişiler bir görüşmenin pek olası görünmediğini söylemişlerdi. Eski başkanın Zelenski'nin ülkede bulunduğu süre zarfında fikrini değiştirdiği anlaşılıyor.

Başkan adayları ile yabancı liderler arasındaki görüşmeler daha önceki seçim kampanyaları sırasında da gerçekleşmişti. Ancak bu tür karşılaşmalar yine de hassastır çünkü yasalar adayların bu tür karşılaşmalar sırasında neler söyleyebileceğini ya da tartışabileceğini sınırlamaktadır.

1799 Logan Yasası, hükümet dışındaki Amerikalıların yabancı yetkililerle görüşmesine izin veriyor, ancak aynı zamanda anlaşmazlıklarını müzakere etme yeteneklerini de sınırlıyor.﻿​

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