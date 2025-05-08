Trump: Büyük ve saygın bir ülke ile ticaret anlaşması yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Truth Social hesabından yaptığı duyuruda Trump, bugün yerel saatle 10.00'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

ABD Başkanı, şunları yazdı: "Yarın sabah saat 10.00'da Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak."



ABD basınına yansıyan haberlerde, Trump'ın bahsettiği ülkenin İngiltere olduğu öne sürüldü.