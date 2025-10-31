Trump Cadılar Bayramı'nı kutladı, hediye dağıttı: Ülkede kutlama dışarıda protesto

Michael Jackson'ın Thriller şarkısının da çalındığı kutlamalara katılanlar arasında Beyaz Saray çalışanları ile asker aileleri vardı. Etkinlik yaklaşık 1 saat sürdü.

Oyulmuş balkabakları ve turuncu ışıklarla süslenen Beyaz Saray'ın bu yılki dekorasyonu Melania Trump tarafından yapıldı.

TEHDİT ETTİ, PROTESTO EDİLDİ



Trump'ın Cadılar Bayramı kutladığı sırada binlerce kişi sokaklara döküldü.

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyor. Başkan Trump, CIA'e bile Venezuela'da operasyon yetkisi verdi.

Maduro'ya göre ise hedefte direkt kendisi var. Latin Amerika ülkeleri de olası Amerikan müdahelesine karşı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Latin Amerika ve Karayiplerdeki ülkelere ABD müdahalesine karşı birlik çağrısı yaptı.

Trump ise tehditlerini sürdürdü. Petro'yu da uyuşturucu lideri olarak tanımladı.

Bu yaşananlar nedeniyle Venezuela'da binlerce kişi Trump'ı protesto etti. Kalabalık Maduro'ya destek sloganları attı.

