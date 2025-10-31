Trump Cadılar Bayramı'nı kutladı, hediye dağıttı: Ülkede kutlama dışarıda protesto
ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'da Cadılar Bayramı'nı kutladı. Trump çifti, konutun bahçesinde onlarca çocuğu ve ailesini ağırladı.
Beyaz Saray'da Cadılar Bayramı kutlaması gerçekleşti.
Oyulmuş balkabakları ve turuncu ışıklarla süslenen Beyaz Saray'ın bu yılki dekorasyonu Melania Trump tarafından yapıldı.
Asya turundan döndükten kısa süre sonra kutlamalara ev sahipliği yapan Amerikan Başkanı Donald Trump, kostümlü çocuklara şekerlemeler ve hediyeler dağıttı.
JACKSON'IN ŞARKISI ÇALINDI
Michael Jackson'ın Thriller şarkısının da çalındığı kutlamalara katılanlar arasında Beyaz Saray çalışanları ile asker aileleri vardı. Etkinlik yaklaşık 1 saat sürdü.
TEHDİT ETTİ, PROTESTO EDİLDİ
Trump'ın Cadılar Bayramı kutladığı sırada binlerce kişi sokaklara döküldü.
Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyor. Başkan Trump, CIA'e bile Venezuela'da operasyon yetkisi verdi.
Maduro'ya göre ise hedefte direkt kendisi var. Latin Amerika ülkeleri de olası Amerikan müdahelesine karşı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Latin Amerika ve Karayiplerdeki ülkelere ABD müdahalesine karşı birlik çağrısı yaptı.
Trump ise tehditlerini sürdürdü. Petro'yu da uyuşturucu lideri olarak tanımladı.
Bu yaşananlar nedeniyle Venezuela'da binlerce kişi Trump'ı protesto etti. Kalabalık Maduro'ya destek sloganları attı.
