Trump, canlı yayında idamı onayladı

ABD yönetimi, 1936'dan sonra ilk kez bir idam mahkumunu halka açık şekilde infaz etmeye hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 2009'da Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldüren, 32 kişiyi de yaralayan saldırganının halka açık şekilde kurşuna dizileceğini açıklamasıyla başlayan tartışmaya Başkan Trump da katıldı.

Trump konuya ilişkin açıklamayı, seçim etkinlikleri için New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptı. İdama mahkum edilen Hasan'ın idam edilmeyi tamamen hak ettiğini ve bu idam yönteminin uygun olduğunu savunan ABD Başkanı, "Adam delinin teki. Nasıl öleceği umurumda değil, yeter ki ölsün." ifadelerini kullandı.

Trump, "Nidal Hasan’ın canlı yayınlanacak infazını şahsen siz mi onayladınız?" şeklindeki soruya ise "elbette onayladım." yanıtını verdi.

3 Aralık'ta idam edilmesi beklenen eski bir ordu psikiyatristi Hasan'ın, Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood'da gerçekleştirdiği saldırıda 13 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmış, Hasan saldırı nedeniyle askeri bir jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.