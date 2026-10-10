Trump, canlı yayında idamı onayladı
10.10.2026 04:48
Son Güncelleme: 10.10.2026 04:59
Eski Dünya ağır siklet şampiyonu Mike Tyson, Beyaz Saray'daki ziyaretinin ardından Trump'ın seçim mitingine de katıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2009'da Fort Hood Üssü'ne saldırı düzenleyen Nidal Hasan adlı Amerikan askerinin kurşuna dizilerek idam edilmesinin canlı yayınlanmasını "şahsen" onayladığını açıkladı.
ABD yönetimi, 1936'dan sonra ilk kez bir idam mahkumunu halka açık şekilde infaz etmeye hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 2009'da Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldüren, 32 kişiyi de yaralayan saldırganının halka açık şekilde kurşuna dizileceğini açıklamasıyla başlayan tartışmaya Başkan Trump da katıldı.
Trump konuya ilişkin açıklamayı, seçim etkinlikleri için New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptı. İdama mahkum edilen Hasan'ın idam edilmeyi tamamen hak ettiğini ve bu idam yönteminin uygun olduğunu savunan ABD Başkanı, "Adam delinin teki. Nasıl öleceği umurumda değil, yeter ki ölsün." ifadelerini kullandı.
Trump, "Nidal Hasan’ın canlı yayınlanacak infazını şahsen siz mi onayladınız?" şeklindeki soruya ise "elbette onayladım." yanıtını verdi.
3 Aralık'ta idam edilmesi beklenen eski bir ordu psikiyatristi Hasan'ın, Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood'da gerçekleştirdiği saldırıda 13 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmış, Hasan saldırı nedeniyle askeri bir jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.
ABD'de son halka açık idam 1936'da, kurşuna dizilerek yapılan son infaz ise 1945'te gerçekleştirilmişti. Hasan'ın infazının 3 Aralık'ta yapılması planlanıyor.
1936'DAN SONRA İLK KEZ
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, halkın, 2009'da Teksas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesini izleyebileceğini açıklamıştı. Hegseth, "İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
ABD'de son halka açık idam, 1936'da Kentucky eyaletinde beyaz bir kadına tecavüzden suçlu bulunan siyahi Rainey Bethea'nın asılmasıyla gerçekleşmişti.