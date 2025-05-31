Trump, çelik ithalatı vergisini yüzde 50'ye çıkardı

Donald Trump, US Steel'in Pennsylvania'daki tesisinde çelik endüstrisine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Çelik ithalatına uygulanan tarifelerin artırılacağını belirten Trump, "ABD'ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağız" dedi.



Trump, çelik tarifelerinin artırılmasının ABD'deki çelik endüstrisini daha da güvence altına alacağını ifade etti.

Trump, çelik endüstrisine verdiği önemden bahsederek, "Güçlü bir çelik endüstrisi sadece bir itibar, refah ve gurur meselesi değil, her şeyden önce bir ulusal güvenlik meselesidir" dedi.

4 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK



Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada ise bu adımı atmanın kendisi için "büyük bir onur" olduğunu vurgulayarak, uygulamanın 4 Haziran itibariyle yürürlüğe gireceğini ifade etti.

ABD’nin çelik ve alüminyum sektörlerinin daha önce hiç olmadığı kadar güçlü şekilde geri döndüğünü kaydeden Trump, "Bu karar, muhteşem çelik ve alüminyum işçilerimiz için bir başka büyük ve harika haber olacak" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamelerini imzalamıştı. Söz konusu tarifeler, 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

