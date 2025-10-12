Trump: Çin hakkında endişelenmeyin, her şey yoluna girecek

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, Çin’le ilgili endişelere karşı sakin olunması çağrısında bulundu.



“Çin hakkında endişelenmeyin, her şey yoluna girecek" diyenTrump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i “çok saygıdeğer bir lider” olarak nitelendirerek, son dönemde yaşanan gerilimlerin geçici olduğunu belirtti.

“Oldukça saygıdeğer Başkan Şi sadece kötü bir an yaşadı. Ülkesinin bir buhran yaşamasını istemiyor, ben de istemiyorum" diyen Trump, ABD’nin Çin’e düşmanlık beslemediğini, aksine ekonomik iş birliğinden yana olduğunu da vurguladı:



“Amerika Birleşik Devletleri Çin’e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor.”