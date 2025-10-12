Trump: Çin hakkında endişelenmeyin, her şey yoluna girecek
ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping’i “çok saygıdeğer” olarak tanımlayarak, iki ülke arasındaki gerginliklerin aşılabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, Çin’le ilgili endişelere karşı sakin olunması çağrısında bulundu.
“Çin hakkında endişelenmeyin, her şey yoluna girecek" diyenTrump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i “çok saygıdeğer bir lider” olarak nitelendirerek, son dönemde yaşanan gerilimlerin geçici olduğunu belirtti.
“Oldukça saygıdeğer Başkan Şi sadece kötü bir an yaşadı. Ülkesinin bir buhran yaşamasını istemiyor, ben de istemiyorum" diyen Trump, ABD’nin Çin’e düşmanlık beslemediğini, aksine ekonomik iş birliğinden yana olduğunu da vurguladı:
“Amerika Birleşik Devletleri Çin’e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor.”
ÇİN-ABD TANSİYONU YÜKSEK
Çin yönetimi, geçtiğimiz günlerde nadir toprak elementlerinin ve bu elementlerin üretiminde kullanılan teknolojilerin ihracatına yönelik yeni sınırlamalar açıkladı.
Bunun üzerine Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin’in çeşitli ülkelere mektuplar göndererek nadir toprak elementlerinin üretim zincirinin tüm aşamalarında ihracat kısıtlamaları uygulamayı planladığını ve bu mektupların “son derece düşmanca bir ton” taşıdığını belirterek, Pekin’in ticaret konusunda “olağanüstü derecede saldırgan” bir tavır sergilediğini söylemişti.
ABD Başkanı ayrıca, Çin'e uygulanan gümrük vergisine ek olarak yüzde 100 oranında ilave tarife ilan etmiş, Şi ile "görüşmesine gerek kalmadığını" açıklamıştı.
Bu açıklamaların ardından finans piyasalarında belirgin bir hareketlilik yaşandı. ABD’nin 10 yıllık devlet tahvili faizi haftayı yüzde 4,06 seviyesinde tamamlarken, dolar endeksi yüzde 1,3 artışla 99 puana yükseldi.