Trump: Çin, Hürmüz'ü açmamdan dolayı çok mutlu

MÜZAKERE MASASI SALLANTIDA MI?

Reuters'a konuşan ABD 'li bir yetkili, ABD'nin resmi olarak İran ile halihazırda olan ateşkesin uzatılmasını kabul etmediğini söyledi. Yetkili, ABD ve İran arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerin devam ettiğini ifade etti..

İran Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin uzatıldığına dair ortaya atılan iddiaların doğrulanmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Pakistan ile yapılan görüşmelerde savaşın tamamen sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması, ABD ve İsrail 'in saldırıları nedeniyle yaşanan zararın tazminatları gibi konuların görüşüldüğünü duyurdu. Bakanlık, ABD ile yapılan görüşmelerde İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının talep edildiğini ancak bir sonuca ulaşılamadığını söyledi.

Mehr haber ajansına göre İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile müzakereler için herhangi bir tarihin henüz belirlenmediğini açıkladı.