Fox News’e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Çin ordusunu bizim sayemizde güçlendirdi. Bizden trilyonlarca dolar kazandılar. Şimdi bana, onlara yüzde 155 ila 157 oranında vergi uygulamaktan başka seçenek bırakmadılar." dedi.



Trump, ticaret savaşının kızışmasına rağmen uzlaşmaya açık olduğunu da belirtti:

"Çin’in çok zeki bir lideri var. Onun bir anlaşma yapmak isteyeceğini düşünüyorum, çünkü bu akıllıca olur. İki hafta içinde onunla görüşeceğim, ne olacağını göreceğiz."



Son günlerde iki ülke arasında gerginlik, karşılıklı açıklamalar ve vergi tehditleriyle artarken, Trump’ın zaman zaman Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i övmesi dikkat çekiyor.



ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in bu hafta Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor. Gözler, Trump ile Şi arasında planlanan zirvenin gerçekten yapılıp yapılmayacağına çevrilmiş durumda.