Trump: 'Çin Virüsü' demenin ırkçılık olduğunu düşünmüyorum

Geçtiğimiz günlerde, dünya üzerinde 8 binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüs için “Çin virüsü” diyen ABD Başkanı Donald Trump, aldığı tepkilere yanıt verdi.



Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerden bazıları, 2019 yılının sonlarında ilk vakaları Çin’de tespit edilen corona virüs için “Çin virüsü” demeyi tercih etti.



Birçok insan ırkçılık olduğunu düşündükleri için “Çin virüsü” denmesine karşı gelmişti. Tepkilere cevap veren Trump “Bu ırkçılık değil. Virüs, Çin’den geliyor. Ben sadece doğrusunu söylemek istiyorum” dedi.



Trump’a, Çin’in virüsün yurtdışına yayılmasını durdurmak için daha fazla çaba sarf etmediği gerekçesiyle, Çin’in sorumlu olduğunu iddia eden Cumhuriyetçi kongre üyesi Tom Cotton’un yaptığı yorumlar da soruldu. Trump, Cotton’la ilgili soruya ona büyük saygı duyduğunu söyleyerek cevap verdi.



Çin’in sorumlu tutulmasıyla ilgili “bence bize çok daha önce haber verebilirlerdi” dedi.

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