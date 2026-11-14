Trump, Çin ziyaretinde skandalı gündeme getirmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump 'ın Çin 'e yapacağı ziyarette Nvidia 'nın eski CEO'su Jensen Huang hakkındaki casusluk iddialarını gündeme getirmeyi planlamadığı ileri sürüldü.

CNBC'nin adlarının açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin'in Şıncın kentine gidecek.

Yetkililer, Trump'ın Çinli muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde Nvidia ile ilgili gelişmeleri konuşmayı düşünmediğini öne sürdü.

Görüşmelerin özellikle ekonomi ve ticaret anlaşmasının uygulanmasına odaklanacağı belirtildi.

Yetkililer, SpaceX'in sahibi iş insanı Elon Musk'ın da bu ziyarette Trump'a eşlik edeceğini aktardı.

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberler üzerine bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu iddialarının ardından açılmıştı.

Bu gelişme üzerine Nvidia, Huang'ın başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını bildirmişti.

Şirket, başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını açıklamıştı.