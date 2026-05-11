Trump, Çin'e gidiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump 'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

ABD tarafının daha önce duyurduğu ziyaret, Çin'in açıklamasıyla da doğrulanmış oldu. Trump, 8.5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor. ABD'nin önceki başkanı Joe Biden, Çin'i ziyaret etmemişti. ABD'den Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret yine Donald Trump'ın ilk iktidar döneminde, 2017'de yapılmıştı.

Trump'ın ziyareti, Orta Doğu’da ABD ve İsrail'in İran’a saldırıyla başlayan ve İran’ın misillemeleriyle tırmanan savaşın henüz çözüme kavuşmadığı bir dönemde stratejik önem taşıyor.

Daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen fakat ABD Başkanı’nın İran’daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle ertelenen ziyarette, Orta Doğu’daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Trump'ın ikinci iktidar döneminde bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmişti. Ziyarette tarafların, ekonomi ve ticaret konularının yanı sıra ABD’nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan’a ilişkin sorunları da ele alması bekleniyor.