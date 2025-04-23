Trump: Çin’e uygulanan yüzde 154’lük vergi düşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen çoğu ürüne uygulanan yüzde 154 oranındaki verginin, Washington ile Pekin arasında yürütülen ticaret görüşmeleri sonucunda düşeceğini açıkladı.



Trump, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins’in yemin töreninin ardından Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin ile süren görüşmelerin “iyi gittiğini” çünkü “herkesin Amerikan pazarlarına dahil olmak istediğini” söyledi.

Hem kendisinin hem de Çinli yetkililerin yaklaşan görüşmelerde “çok nazik” olacağını belirten Trump, Çin’in, kendisinin tek taraflı olarak başlattığı ve tüm dünyayı etkileyen ticaret savaşı kapsamında uygulamaya koyduğu yüksek gümrük vergilerini azaltmak için bir anlaşma yapmak zorunda kalacağını yineledi.



Trump, “Sonunda bir anlaşma yapmak zorundalar; aksi takdirde Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret yapamayacaklar. Biz onların burada olmasını istiyoruz, ama hem onlar hem de diğer ülkeler bir anlaşma yapmak zorunda. Yoksa anlaşmayı biz yaparız” ifadelerini kullandı.

Trump, Çin’e uygulanan vergilerin tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı sorulduğunda ise, “Önemli ölçüde düşecek. Ama sıfır olmayacak” yanıtını verdi.