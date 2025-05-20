Trump da Biden tartışmasına girdi: “Birilerinin doktoruyla konuşması gerekecek”

ABD’nin eski başkanı Joe Biden’a 4’üncü evre prostat kanseri teşhisi konulmasının ardından hastalığın nasıl bu kadar geç teşhis edilmiş olabileceği ile ilgili tartışmalar sürüyor. Biden’ın hastalığının kamuoyuna duyurulmasının ardından üzüntüsünü dile getiren ABD Başkanı Donald Trump da konu ile ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.



The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Trump, dün Oval Ofis’te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Biden’ın kanser teşhisinin “uzun zaman önce” kamuoyuna duyurulmamış olmasından duyduğu şaşkınlığı dile getirdi. Trump, bu açıklamasıyla, herhangi bir kanıt sunmamış olsa da eski başkanın kanser hastalığının yeni teşhis edilmediğini ve kamuoyundan gizlenmiş olduğunu ima etti.

TRUMP: KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMEDİĞİ ŞEYLER VAR

Trump, “Kamuoyunun hakkında bilgilendirilmediği şeyler var; bence birilerinin doktoruyla konuşması gerekecek” ifadelerini kullandı. Biden’ın prostat kanserinin ileri evre olmasına işaret eden ABD Başkanı, “Bu, çok uzun bir zaman” diye konuştu. Trump, “Şöyle söylemelisiniz: Neden bu kadar uzun sürdü? Bu tehlike seviyesine gelmek yıllar alabilir. Dolayısıyla, bakın… Bu, çok çok üzücü bir durum. Bununla ilgili kendimi çok kötü hissediyorum. Bence insanlar ne olduğunu bulmaya çalışmalı” dedi.

Biden’ın bilişsel yetilerinin neden konu edilmediğini de sorgulayan Trump, “Bence doktorlar onun iyi olduğunu söyledi ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Bu, çok tehlikeli” değerlendirmesinde bulundu.

“BAŞKANLIĞININ İLK DÖNEMİNDE YAKALANMIŞ OLMALI”



Joe Biden’a ileri evre prostat kanseri teşhisi konulduğunun ve kanserin kemiklerine metastaz yaptığının açıklanmasının ardından hastalığın nasıl bu kadar geç teşhis edilmiş olabileceği ve kamuoyundan gizlenmiş olup olmadığı tartışma konusu olmuştu. Bu tartışmaya Başkan Trump’ın yanı sıra Biden’ın eski tıbbi danışmanlarından Dr. Ezekiel Emanuel de katıldı.



Biden’ın Covid-19 danışmanı, eski başkanın “muhtemelen” başkanlığının başlarında kansere yakalandığına işaret etti. Emanuel, “Son 100-200 gün içinde olmadı; başkan olduğu dönemde oldu” diye konuştu.



MSNBC’de yayınlanan “Morning Joe” programında konuşan onkolog Emmanuel, Biden’ın büyük olasılıkla yıllardır kanser hastası olduğunu söyledi. Programın sunucusu Joe Scarborough ise buna karşılık, “Dolayısıyla, bu bir spekülasyon değil. Eğer kemiklerinize sıçramış bir prostat kanseriniz varsa, o zaman kesinlikle bunun ABD Başkanı olduğu sırada yaşandığını söyleyebiliriz” dedi.

Emmanuel, bu sözler üzerine, “Evet. Bu, son 100-200 gün içinde olmadı. Halen başkanken (kanser) oldu. Muhtemelen 2021 yılında başkanlığının başında (kansere) yakalandı. Bu konuda bir anlaşmazlık olduğunu düşünmüyorum” dedi.

