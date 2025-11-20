Trump da imzaladı: Epstein dosyaları yayınlanacak
20.11.2025 05:07
Reuters
ABD Başkanı Trump, Senato'nun fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölen Jeffrey Epstein hakkındaki tüm dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladı.
ABD Senatosu'nda, senatörlerin tamamının "evet" oyu kullandığı "Epstein Dosyaları Şeffaflık" tasarısı ABD Başkanı Donald Trump'ın da imzalamasıyla yasalaştı.
Skandal, aylardır Trump’ın siyasi açıdan en büyük sıkıntılarından biri olmaya devam ediyor.
Ancak yayımlanacak dosyalar eksiksiz olmayabilir, çünkü Kongre’den geçen yasada, Epstein’ın mağdurlarına ait kişisel bilgilerin ve yürütülmekte olan aktif soruşturmaları tehlikeye atabilecek materyallerin saklanmasına izin veriliyor.
"BAKANLIK ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein dosyalarını 30 gün içinde açıklayacaklarını açıklamıştı.
Kongre'nin Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarıyı kabul ederek bu konuda yasal bir adım attığını ifade eden Bondi, bakanlık olarak kendilerine düşen görevi yapacaklarını söylemişti.
Bugüne kadar Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasına yeşil ışık yakmayan ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada fikrini değiştirdiğini belirtmişti.
EPSTEİN OLAYI
En küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" öne sürmüştü.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.