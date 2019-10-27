Trump: DAEŞ'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü

ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.



ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin dün gece Suriye'de yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini belirterek, "Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak" ifadesini kullandı.



Bağdadi'nin operasyon esnasında bir tünele girdiğini ve Amerikan K9'larının onu takip ettiğini aktaran Trump, "Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti" açıklamasında bulundu.



Bağdadi'nin son birkaç haftadır radarlarında olduğunu vurgulayan Trump, operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.



Trump ayrıca, "Suriyeli Kürtler" olarak tanımladığı YPG/PKK'nın da bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu kaydetti.

Donald Trump, "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı” değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:

""DAEŞ'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü. ABD personeli harikaydı, hiçbir personelimizi kaybetmedik. Evden çıkarılan 11 çocukla birlikte teslim olanlar oldu. Onun çocukları mı bilmiyoruz."



"Halkımızla ilgili, dünyayla ilgili çok kötü şeyler söylüyordu. El Kaide'nin başına geçmesi bekleniyordu. Bağdadi yıllardır kaçıyordu. DAEŞ'in eylem planlarıyla ilgili bilgilere ulaştık. Diğer terör örgütleri de hedefte."

"Hemen orda bir test yaptılar. Çok fazla birşey kalmamıştı. Test için yeterli parçalar vardı. Sonuç olumluydu ve bu bir teyitti efendim dediler. İki kadın vardı öldüler ama intihar yelekleri patlamadı."

"Rusya, Türkiye, Irak ve Suriye ve Kürtlere teşekkür etmek istiyorum. Bir köpek gibi öldü, korkak gibi öldü."

"Sürekli fikir değiştirdi. Sonunda burada olduğunu öğrendik. İstihbarat ve gösterilen çaba gerçekten önemli. Duvarları patlatarak içeri girdiler. Bunları izleme fırsatı buldum. Başkan Yardımcısı Pence ile birlikte izledik. Bir film izler gibi izledik, mükemmeldi."

"Ben de operasyon bittikten sonra Twitter'da açıklamamı yaptım. Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelerden uçtuk. Irak'ın kontrolü altındaki bölgelerden uçtuk."

"Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu. Onlar da harikaydı, bize müdahele etmediler. Girip çıkmak, görevin çok tehlikeli bir kısmıydı. Bu askerler inanılmaz, ateş açanları anında yok ettiler."

"Washington tam bir sızıntı makinası. Gizli tutuldu, hiçbir sızıntı olmadı. Sadece bunu bilen birkaç kişi vardı. Çok az kişinin haberi vardı operasyondan. Sızıntı birinin ölümüyle sonuçlanabilirdi. Kendi istihbaratımızı kendimiz topladık."

"Suriye'den çekilmemizin bundan hiçbir alakası yoktu. Biz terör liderlerinin her zaman peşindeyiz. Örgütü tekrar kurmaya çalışırsanız, en mantıklı yer burasıydı. Askerlerimizi petrolü sağlama almak için bulunduracağız. Dünyanın o bölgesinde güçlü bir havalimanımız var. Ortadoğu'da 8 trilyon dolar harcadık. Savaştan sonra Kürtlerle anlaşmak çok daha kolay oldu. Türkiye oradan binlerce ölümle karşılaştı. Biz askerlerimizin eve dönmesini istiyoruz. Rusya ve Çin bizim orda olmamızı çok istiyor."

"Avrupa ülkeleri büyük bir hayal kırıklığı olduğu bizim için. İnsanlarınızı alın dedik ama almadılar. Onlar yürüyerek Avrupa gidebilirler ama yürüyerek bize gelemezler çünkü aramızda çok fazla su var."

Reuters haber ajansı DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ve yardımcısının cesetlerinin ABD birlikleri tarafından operasyonun düzenlendiği bölgeden alındığını duyurmuştu.

TRUMP, BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BÖYLE DUYURDU (VİDEO)

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DAEŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti olarak NATO müttefikimiz ABD’nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk. DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyon’un bir üyesi olarak dost ve müttefiklerimizle birlikte teröristleri yenilgiye uğratmak için çok çalıştık. Terörle mücadelemiz sırasında babalarımızı, annelerimizi ve evlatlarımızı şehit verdik. Bugün Ebu Bekir el Bağdadi’nin sivil kurbanlarının yanı sıra, dünyanın DEAŞ teröründen korumak için hayatlarını feda eden kahraman askerlerimizi minnetle anıyoruz. Teröristlerin önüne set çeken Türkiye, bundan sonra da terörün her türlüsüyle mücadele etmek için ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliğini sürdürecektir. Güçlerimizi birleştirmenin ve bölgemizde faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini yenilgiye uğratmanın zamanı gelmiştir.”